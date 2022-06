Uomini e Donne, addio a una delle coppie più famose: “Si sono lasciati”

Una delle coppie più in voga di Uomini e Donne si sarebbe rotta. Infatti i due sono pronti ad annunciare il loro addio: cosa sta succedendo.

Continua a far discutere una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne. Dopo mesi di rumors e indiscrezioni i due si sarebbero lasciati, ma ancora non sanno come annunciarlo al proprio pubblico: l’ultimo scoop.

Nel corso delle ultime settimane si è parlato moltissimo di una presunta crisi tra l’ex tronista di Uomini e Donne Matteo Ranieri e la sua scelta, l’ex corteggiatrice Valeria Cardone. Ad allarmare i fan sono proprio i due profili social, con la coppia che è apparsa sempre meno insieme. I followers quindi si sono chiesti se fosse successo qualcosa se addirittura si fossero già detti addio.

Ad oggi però né Matteo, né tantomeno Valeria, hanno confermato l’indiscrezione. Si tratta solo di voci e indiscrezioni che però via via si fanno sempre più consistenti. Inoltre va fatto notare che proprio in questi giorni Matteo Ranieri è in vacanza con la famiglia in Irlanda quindi risulterebbe pressoché impossibile che i due si vedano. I seguaci dei due non vedono l’ora che l’ex tronista torni in Italia, per capire l’evoluzione del rapporto tra i due. Ma a ciò si deve aggiungere un’ultima indiscrezione lanciata sui social da Deianira Marzano, che getterebbe ulteriori ombre sui due.

Uomini e Donne, Matteo e Valeria si sono lasciati? L’ultima indiscrezione

Nel corso degli ultimi giorni né Matteo Ranieri né Valeria Cardone si sono mostrati molto sui social, tant’è che molti fan hanno iniziato a nutrire ancora più dubbi e sospetti riguardo alla presunta crisi. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Deianira Marzano. Infatti secondo l’esperta di gossip ci sarebbe un ultimo dettaglio da tenere assolutamente in considerazione sulla coppia.

La Marzano ha quindi postato sulle stories lo screenshot di un commento di un utente che invitava l’ex corteggiatrice a dire la verità riguardo alla storia con Matteo. Così sempre l’esperta di gossip ha aggiunto: “Valeria e Matteo stanno cercando di capire come lo devono annunciare“. Al momento quindi di ufficiale non c’è ancora nulla, ma tutti gli indizi porterebbero alla fine della storia d’amore tra i due.