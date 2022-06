“Provo tanto amore”, Elodie torna a parlare di Marracash: i loro fan sognano

Una coppia del mondo della musica italiana che ha fatto sognare i propri fan, c’è il ritorno di fiamma tra Elodie e Marracash?

Una storia d’amore profonda, ricca di complicità, musica insieme e tutto quanto condiviso con i propri fan, alla notizia della rottura le lacrime sono state condivise con il loro seguito, ma qualcosa sembra poter star cambiando.

In una meravigliosa intervista al Corriere della Sera a cura di Luca Mastrantonio, Elodie ha parlato di tanti argomenti hanno caratterizzato la sua vita privata e carriera. Inevitabile toccare anche il tasto Marracash con cui c’è stata una storia d’amore, che ha fatto sognare i loro fan e tutti i romantici, iniziata con la collaborazione sul brano Margarita e conseguente videclip: “Durante il video il flirt era già vero. È stato molto forte con Fabio: l’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno. È animalesco, ha quel tormento animale, e poi mi stupisce quante cose sa e quante me ne ha insegnate nel tempo. È elegante, era molto bello vederlo scrivere le sue canzoni. Ed è stato l’essere umano che più mi ha agitato. C’erano paura e desiderio, ci studiavamo ed era difficile acciuffarci. Molto difficile. Molto molto. Difficile. Sì. Difficilissimo”.

C’è un ritorno di fiamma tra i due? Elodie non si nasconde ed è molto schietta sull’argomento: “Come ha detto lui di recente, ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto non convenzionale, che esiste, è molto forte, complesso. In questo momento provo tanto amore e non mi interessa come poi si trasformerà, ma so di esserne più cosciente. Quando le cose sono difficili, sono cose per gli adulti. Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice“.

Elodie ed il Pride di Roma: c’era anche sua nonna!

Una settimana fa Elodie è stata presente al Pride di Roma, la sua città, ed è anche di questo che ha parlato lungo l’intervista al Corriere della Sera di Luca Mastrantonio: “C’era mia nonna, mia mamma, mia sorella e la compagna. Quando siamo partite dal Qube per arrivare a piazza della Repubblica, la prima tappa delle 4, mi sono commossa. Nella vita non ti immagini di finire in determinati posti con determinate persone. Penso a me da piccola, al fatto che sì volevo cantare, e ci sono riuscita. Ma come persona, come essere umano, avrei voluto essere quella che sono, che sa stare dalla parte giusta”.