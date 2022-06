Isola dei Famosi 2022, un finale clamoroso: arriva la conferma ufficiale. Manca ormai poco per conoscere il nome del nuovo vincitore

Ormai ci siamo: lunedì 27 giugno finalmente conosceremo il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022, l’edizione più lunga della storia su Canale 5. Ma è arrivata la conferma che per il gran finale la produzione ha ideato una soluzione speciale.

Un anno fa, a causa delle strettissime regole legate al Covid che imponevano la quarantena in Italia per tutti quelli rientranti dall’estero, la finale era stata in Honduras. E sarà così anche questa volta, per precisa scelta degli autori. La conferma ufficiale è arrivata da Alvin che come tutti i finalisti per ora non farà rientro a casa.

Intervistato da Fanpage.it lo storico inviato dell’Isola ha confermato la scelta, parlando di una puntata pazzesca. “Per me poi sarà emozionante, delle mie quattro isole questa è la prima che condurrò da qui”. E ha ricordato che in tutte le edizioni a cui ha partecipato ha dovuto anche saltare alcuni compleanni in famiglia, recuperati poi quando è tornato in Italia. “Quest’anno ho perso sia quello di mia figlia che di mio figlio, abbiamo un rapporto per cui accusiamo il distacco, ma sappiamo che ci riprenderemo”.

Isola dei Famosi 2022, un finale clamoroso: ecco cosa succederà lunedì 27 giugno

L”Isola dei Famosi 2022 ha festeggiato ieri sera la puntata numero 100 da quando è sbarcato su Mediaset. Numeri ancora una volta bassi negli ascolti e che mettono in serio pericolo il futuro del reality su Canale 5 anche se una decisione ufficiale non è stata ancora presa.

Intanto però sappiamo quali sono i finalisti di questa edizione. La semifinale ha registrato infatti l’abbandono ufficiale di Edoardo Tavassi a causa di un infortunio grave ai legamenti di un ginocchio. E così tutti i compagni, a partire da Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis, con cui aveva particolarmente legato, l’hanno salutato.

Il vincitore uscirà tra Nicolas Vaporidis, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Luca Daffré e Carmen Di Pietro, più Nick Luciani che si è aggiunto all’ultimo. Il cantante de I Cugini di Campagna aveva perso al televoto contro la Henger ma si è rifatto nello spareggio a Playa Sgamadissima contro Pamela Petrarolo ed Estefania Bernal.