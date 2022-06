“Non era scontato tornare”: Caterina Balivo, annuncio speciale per i fan Sta per cominciare un periodo molto intenso per la conduttrice

Da un paio di anni la domanda è sempre la stessa: “Quando ti rivedremo in tv?”. Glie lo hanno chiesto spesso i suoi fan, ma anche i giornalisti di settore e ora finalmente Caterina Balivo ha una risposta. Un programma non bastava per colmare i mesi di assenza e così la vedremo protagonista in due.

Da mercoledì 22 giugno la popolare conduttrice campana sarà in prima serata su Tv8 con il dating show Chi vuole sposare mia mamma?. Ma poi il 28 e 29 luglio, e da lì in poi ogni giovedì in seconda serata, anche su Rai 2 per condurre Help – Ho un dubbio, anche in questo caso un format tutto nuovo.

Un modo per rilanciarsi alla grande e mettersi alle spalle un periodo molto intenso ma anche molto lontano dalla tv per sua scelta. Intervistata dall’Ansa, Caterina ha confessato che non se l’aspettava. “Ho lasciato un programma di successo sulla rete ammiraglia della Rai. Ma avevo altre priorità, come donna, madre, moglie. Non era scontato tornare in Rai dopo il mio allontanamento. Ora sono felice di farlo e di ritrovare persone con cui ho già lavorato”.

Dai tempi di Detto Fatto su Rai 2 e Vieni da me su Rai 1 la televisione in fondo non è cambiato. Quelli sono stati due successi anche per la sua presenza e ora ha solo voglia di ricominciare. Continuerà a fare una tv “attenta alle persone comuni, quelle con cui ho cominciato agli inizi della carriera e che mi sono mancate di più quando è iniziata la pandemia”.

In Chi vuole sposare mia mamma? aiuterà mamme single a ritrovare l’amore: cinque coppie mamma-figlia o figlio e per ognuna sei pretendenti che sono pronti a corteggiarle. Lei farà da chaperon, introducendo gli incontri e verificando il grado di affinità. Se la mamma troverà una persona che le piace, gli consegnerà un bouquet e poi starà a loro decidere se continuare a frequentarsi fuori dal programma.

E il nuovo programma su Rai 2? In quel caso aiuterà alcune persone indecise a prendere una decisione che rimandano da troppo tempo. Per ora va bene così perché come ha ammesso lei stessa per ora non ha piani di condurre un programma con impegno quotidiano.