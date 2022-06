Fatta fuori dal GF Vip 7: l’ultima decisione di Signorini è davvero clamorosa

In questi anni una delle opinioniste del GF Vip è stata letteralmente fatta fuori dal mondo della televisione: la decisione di Alfonso Signorini.

Sono diversi gli opinionisti che sono passati per il Grande Fratello Vip nel corso di questi anni. Una di queste però sembrerebbe essere stata fatta fuori dal mondo della televisione: scopriamo il motivo dietro l’esclusione.

Nuova svolta per la carriera di Adriana Volpe. Infatti l’opinionista nonostante l’affetto del pubblico e i buoni ascolti non è stata riconfermata dalla produzione del Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista. Questa notizia è stata un grande dispiacere per la diretta interessata che sperava di fare il bis a settembre. Nonostante ciò è stata fatta fuori, con Alfonso Signorini che vuole apportare novità alla settima edizione del programma ed è così alla ricerca di una nuova coppia scoppiettante.

Quindi dopo quest’ultima esclusione, la Volpe è rimasta senza un’occupazione fissa sul piccolo schermo. Infatti al momento sembra non ci siano progetti o impegni per la 49enne, che rischia di restare a casa durante la prossima stagione televisiva. Questo risultar un vero e proprio cambiamento per la Volpe, che in venti anni di carriera non si è mai fermata. Nel corso di questi anni, infatti Adriana è apparsa in diverse trasmissioni Rai, Mediaset e Tv8, tra cui appunto il Grande Fratello Vip. Andiamo quindi a vedere l’opinione di Maurizio Costanzo sulla presentatrice ed opinionista.

GF Vip 7, Adriana Volpe non viene confermata: l’opinione di Maurizio Costanzo

A dire la sua sull’esclusione di Adriana Volpe dal Grande Fratello Vip ci ha pensato Maurizio Costanzo. Infatti secondo il veterano della televisione italiana i troppi cambiamenti apportati negli ultimi anni non avrebbero fatto particolarmente bene ad Adriana Volpe. Le parole di Costanzo sono arrivate sulle pagine del settimanale Nuovo, dove da anni cura una rubrica tv. Infatti secondo il marito di Maria De Filippi ha ricordato che per fare carriera nel mondo dello spettacolo e raggiungere dei traguardi notevoli ci vuole maggiore pazienza.

Così Maurizio Costanzo ha bacchettato Adriana Volpe affermando: “I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice, che dovrebbe avere più pazienza“. Nei prossimi mesi Adriana Volpe per ora si troverà senza impiego, trovandosi quindi a passare del buon tempo in famiglia in compagnia della figlia Gisele, avuta dall‘ex marito Roberto Parli. Vedremo quindi se arriverà una nuova occasione per la presentatrice ed opinionista.