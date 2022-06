Selvaggia Lucarelli saluta Ballando Con Le Stelle? Icona Rai pronta al suo posto

L’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando Con Le Stelle sembra essere imminente, ma al suo posto c’è già il sostituto

In Rai non si perde tempo e per sostituire un caratterino come quello di Selvaggia Lucarelli ne è stato scelto uno altrettanto arguto. Sembra essere tutto pronto per la prossima stagione dello show di Milly Carlucci.

Tutti gli indizi fin qui arrivati portano a pensare ad un addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando Con Le Stelle. Come faranno i talk show del mattino a commentare lo show di Milly Carlucci senza mandare in onda le clip dei litigi alimentati dalla temuta giudice? Per mettere della carne a cuocere, la Rai non ha perso tempo e trovato chi può sostituirla con un caratterino altrettanto arguto.

La platea di telespettatori è letteralmente spaccata a metà: chi gioisce dell’addio della storica giudice del programma è in contrasto con chi, invece, avrebbe voluto che rimanesse per dare grande spettacolo lungo le serate dello show di Milly Carlucci. La Rai, tuttavia, non delude mai e si è immediatamente messa all’opera per trovare qualcuno degno per poterla sostituire senza far sentire la mancanza di polemiche.

Ballando Con Le Stelle, Giancarlo Magalli in pole per sostituire Selvaggia Lucarelli

Visto e considerato l’addio di Selvaggia Lucarelli che è dato per certo, senza avere ancora alcuna ufficialità, TvBlog ha stilato una lista di possibili sostituiti alla cattedra. Il nome più accreditato e quello su cui i rumor sono più insistenti è Giancarlo Magalli che, dopo l’addio a I Fatti Vostri, potrebbe avere più tempo a disposizione da dedicare al programma di Milly Carlucci. I due hanno già lavorato insieme, non molto tempo fa, quando il conduttore è stato scovato sotto la maschera di Lumaca insieme a sua figlia Michela ne Il Cantante Mascherato.

Tuttavia, quello di Giancarlo Magalli non è l’unico nome emerso, perché a ricoprire quel ruolo potrebbe arrivare anche un ex concorrente del programma che potrebbe trovarsi dall’altro lato della cattedra. Tra questi vi sono Costantino Della Gherardesca, Mauro Coruzzi o addirittura Morgan che, però, nelle scorse ore è stato anche accostato al possibile ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello VIP.