WhatsApp, novità strabiliante: un “salvavita” per le chat di gruppo

Arriva una novità molto importante per tutti coloro che utilizzano le chat di Whatsapp, soprattutto per i numerosi gruppi

WhatsApp continua ad essere l’applicazione per telefoni cellulari e smartphone più utilizzata al mondo. Un sistema di messaggi che ha letteralmente scalzato i vecchi SMS, visto che per usufruirne non vi sono costi aggiuntivi oltre a quelli per la connessione web.

L’istantaneità delle chat e la possibilità di creare gruppi con diverse persone rappresentano le funzioni certamente più apprezzate di WhatsApp. Gli sviluppatori inoltre cercano di tanto in tanto di migliorare questa app rendendola sempre più innovativa e funzionale.

Nei giorni scorsi è stato lanciato l’aggiornamento che ha introdotto la possibilità di trasferire chat WhatsApp da Android ad iOS e viceversa. Ma nei prossimi giorni arriverà un’altra novità strabiliante per quanto riguarda le chat a gruppi numerosi.

Nuove funzioni per i gruppi di WhatsApp: in arrivo ‘approvazioni’ e nuove emoji

Secondo quanto riportato da Wabetainfo, in arrivo una grossa novità per quanto riguarda la gestione del gruppi WhatsApp.

Nel prossimo aggiornamento sarà introdotta una nuova modalità, che permetterà agli amministratori di limitare chi potrà partecipare ad una chat di gruppo, soprattutto se si invia un link d’invito. WhatsApp introdurrà l’approvazione extra (opzionale) per coloro che ricevono tale link, in modo tale da aiutarli ad organizzare le chat di gruppo. La funzione dovrà essere attivata manualmente, e non sarà abilitata di default.

Una funzione che interesserà in particolar modo gli amministratori dei gruppi più estesi, magari per chi deve gestire chat di lavoro o di comunicazione digitale. Non è ancora però chiaro quando precisamente arriverà l’aggiornamento per smartphone che inserirà anche questa novità di WhatsApp.

In questo periodo gli sviluppatori stanno puntando in maniera piuttosto rilevante sulla gestione dei gruppi, utilizzati ormai come vera e propria modalità di lavoro. E proprio qualche giorno fa sono stati introdotti i gruppi con 512 partecipanti su WhatsApp.

Non finisce qui: pare che l’app di messaggistica istantanea stia per lanciare altre 6 nuove emoji neutre. I disegnini divertenti che vengono utilizzati in chat per esprimere stati d’animo o rendere più colorata la conversazione, ma come detto saranno in tonalità neutra per rispettare ogni genere.