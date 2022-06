Maria De Filippi incorona un ex gieffino: sarà lui il protagonista di Uomini e Donne. I telespettatori non vedono l’ora di vedere la scelta della conduttrice

Antonio Medugno si è affermato nel jet set con la partecipazione al programma di Alfonso Signorini e ora potrebbe diventare un’icona del salotto della De Filippi.

Dopo aver compiuto il primo passo importante all’interno del panorama televisivo con la partecipazione al Grande Fratello, adesso Antonio Medugno è pronto al grande salto. Parlando ai colleghi di RTL 102.5 News, nel programma Trends & Celebrities, condotto da Francesco Fredella e Manila Nazzaro, ha affrontato diversi argomenti. L’ex gieffino non si è potuto sottrarre alle numerose voci che girano sul web sul suo conto e sul futuro che lo attende. Si parla da settimane di un suo approdo nel salotto di Uomini e Donne, come uno dei nuovi tronisti scelti da Maria De Filippi. Il modello napoletano ha voluto fare chiarezza: “Ad oggi non è una cosa certa, non c’è nulla di sicuro”.

Secondo i commenti numerosi che popolano i social, uno dei protagonisti della sesta edizione del GF Vip sarebbe il profilo giusto per il dating show di Canale 5. Bellezza da urlo, grande appeal davanti alle telecamere e un volto pulito che può piacere al pubblico. Al momento però: “Non è arrivata nessuna richiesta“.

Uomini e Donne, le scelte di Maria De Filippi: tra i papabili c’è anche Antonio Medugno

Per quanto concerne la sua situazione sentimentale, Medugno ha fatto capire che non gli dispiacerebbe mettersi in gioco in un contesto del genere. Ci ha tenuto però a sottolineare una cosa: “E’ la prima volta che esternerei Antonio nella parte della questione d’amore, quindi potrebbe essere un’esperienza“. Nell’intervista è venuto fuori anche che Antonio si trova a Milano in occasione della Fashion Week Uomo e che ha le idee chiare sulla stagione estiva.

“Quest’anno volevo fare tutte vacanze italiane, andrò in Puglia per la prima volta per sei giorni, a Polignano“.

Per quanto riguarda gli altri tronisti che potrebbero affiancarlo nella prossima stagione di U&D i rumors parlano di Andrea Della Cioppa, Federica Aversano e anche Lilli Pugliese. Non resta che attendere per avere le conferme definitive.