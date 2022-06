Luigi Strangis, perché il vincitore di Amici indossa sempre gli occhiali? Il motivo è sorprendente. I fan se lo sono sempre chiesti e ora hanno la risposta

Dopo aver vinto il talent di Mediaset ha pubblicato il suo primo EP. Un momento d’oro per Strangis che si è raccontato in una recente intervista ai microfoni di All Music Italia.

Amici 21 si è conclusa nel suo nome. Luigi Strangis ha conquistato la vittoria nel programma di Maria De Filippi e ha spiccato definitivamente il volo nel mondo della musica. Subito dopo il programma è arrivata infatti anche la pubblicazione del suo primo EP, primo passo importante della carriera. Il successo con il pubblico è stato immediatamente di livello, con le vendite che stanno procedendo alla grande. E’ iniziato anche il tour instore, con l’incontro sempre positivo con i fan.

In una recente intervista ai microfoni di All Music Italia, Luigi ha parlato un po’ della sua realtà, del suo stile e di alcuni aspetti particolari.

Luigi Strangis, il suo stile e il rapporto con Maria De Filippi: il vincitore di Amici si racconta

In special modo si è voluto soffermare su un aspetto che ha sempre colpito il pubblico, ovvero il fatto di portare sempre gli occhiali scuri. La risposta è stata piuttosto chiara:

“Se porto gli occhiali per una questione di stile o se per nascondere sguardi che potrebbero dire troppo di me? Diciamo che non li porto sempre, li alterno. Sicuramente mi piacciono e sicuramente perché voglio nascondere qualcosa“.

Poi nel corso della chiacchierata c’è stato anche modo di parlare di Maria De Filippi: “Credo che appaia la sensibilità di Maria in tv. Io l’ho vissuta davvero tanto. Abbiamo avuto molti confronti, anche perché io ho parlato molto poco di me, e quindi ha cercato di darmi una mano su questo perché non mi faceva bene, soprattutto lì dentro. Di lei mi porterò queste lezioni di vita che ogni tanto mi dava quando magari stavo un po’ più giù o quando c’era qualcosa che non andava. Penso di essermi sentito davvero me stesso con lei”. Bellissime dichiarazioni che fanno il paio con quelle di moltissimi altri giovani artisti, coccolati dalla guru di Mediaset nel corso di questi anni.