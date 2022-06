“Mi hanno lasciato per terra”, paura per Guendalina Tavassi: il racconto choc

Guendalina Tavassi su Instagram ha voluto raccontare di un furto subito di recente. Andiamo a vedere le parole choc dell’ex naufraga.

Giornata movimentata per Guendalina Tavassi, che ieri ha fatto preoccupare tutti i suoi followers di Instagram. L’influencer ha raccontato di un furto subito, ma fortunatamente poco dopo il drama è rientrato: cos’è successo.

Un inconveniente ha colpito Guendalina Tavassi nelle ultime ore. L’amata concorrente dell’Isola dei Famosi, infatti, nella giornata di ieri è stata vittima di un furto in stazione, mentre stava andando a prendere un treno da Milano per tornare nella sua città, Roma. A rivelare quanto successo ci ha pensato la Tavassi tramite il suo profilo Instagram. Così l’influencer ha deciso di rivelare la dinamica precisa del fattaccio a tutti i suoi seguaci.

La ex gieffina ha registrato, sconsolata, una serie di video sulle sue Instagram Stories dove ha spiegato come è stato possibile per i malviventi rubarle il prezioso portafoglio contenuto della borsa. Un momento di disattenzione fatale per lei, che tutta d’un tratto si è ritrovata senza i suoi effetti personali. Inoltre la strategia dei ladri è stata ben precisa, con la Tavassi che ha raccontato tutto per filo e per segno. Andiamo quindi a vedere il racconto fatto tramite le sue stories.

Guendalina Tavassi racconta il furto: “Questo è il posto che mi merito”

Guendalina Tavassi ha raccontato che sono state due le persone capaci di portare a termine il “colpo”. Mentre un ragazzo distraeva la soubrette (urlandole alle spalle “Vai, vai, vai!”) un’altra donna le infilava la mano nella borsa, che lei teneva aperta seppure agganciata al braccio. Il tutto è accaduto in pochissimi istanti, tanto che Guendalina ha perso tutto senza accorgersene nemmeno. Inoltre l’influencer ha spiegato anche tutto ciò che ha perso durante il furto.

Infatti tramite una stories ha rivelato: “Niente, questo è il posto che mi merito. Mi hanno lasciato per terra, mi hanno rubato il portafogli in stazione. C’erano soldi, il punto luce orecchino, le carte, addirittura l’anello, il rosario di mia nonna, tutti i documenti, rubato dentro la stazione a Milano“. Nelle stories successive Guendalina si è sfogata augurando tutto il male del mondo ai due borseggiatori. Fortunatamente poco dopo l’allarme è rientrato con la Tavassi che ha ritrovato il portafoglio.