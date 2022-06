Una situazione apparentemente tranquilla. Un uomo seduto davanti una cornetteria di Secondigliano, periferia Nord di Napoli. Mancano pochi minuti alle 22, quando un ragazzo gli si avvicina. I due cominciano a parlare, in modo del tutto normale. Quando, d’improvviso, il ragazzo in piedi si scaglia contro l’interlocutore, colpendolo violentemente prima con schiaffi e pugni e poi con calci. Un pestaggio in piena regola.

La vittima è un 38enne di Giugliano in Campania, paese alle porte di Napoli non lontano dal quartiere dove è avvenuto il pestaggio. L’aggressore, un 26enne, abita invece a Scampia nel Lotto G delle case popolari. Le immagini sono state catturate dall’impianto di videosorveglianza del locale stesso. Il 38enne se l’è cavata con pochi giorni di prognosi presso l’ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania, mentre il 26enne è stato denunciato alle forze dell’ordine. Nel video si vedono anche alcune persone intervenire dopo il pestaggio per evitare conseguenze ben peggiori.

Gli agenti del commissariato di Secondigliano, che non è lontano dall’esercizio commerciale dove è andata in scena la violenza, hanno ora acquisito le immagini. L’obiettivo è ora indagare sul movente del pestaggio: capire se ci fossero o meno precedenti screzi tra i due uomini. Da ciò che si vede nelle immagini sembra che i due, infatti, si conoscessero, dato che il 26enne si avvicina all’uomo seduto al tavolino in maniera del tutto naturale e tranquilla. Prima che si scatenasse, improvvisamente, la sua furia e cominciasse a tempestare di pugni, schiaffi e calci l’inerme 38enne. Il quale non ha tentato la minima reazione.