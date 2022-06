GF Vip 7, arriva la doccia fredda: Signorini esclude uno dei personaggi più attesi

Continua la preparazione del GF Vip 7, con Alfonso Signorni che sta scegliendo i concorrenti che parteciperanno: escluso un nome eccellente.

Alfonso Signorini è a lavoro in questi mesi per assemblare il cast per il prossimo Grande Fratello Vip. Il direttore di Chi Magazine ha però rinunciato ad un nome che tutti aspettavano: scopriamo di chi si tratta.

Nel corso di queste settimane si è parlato tantissimo di Federico Fashion Style come uno dei possibili concorrenti del GF Vip 7. Il parrucchiere di Anzio, che ha debuttato in TV con Il Salone Delle Meraviglie su Real Time, in questi anni si è fatto conoscere per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 16 e a La Pupa e il Secchione Show come opinionista. Al momento però dopo il grande successo, la sua carriera si troverebbe ad un punto fermo. Infatti secondo le ultime indiscrezioni il parrucchiere non parteciperà nemmeno al prossimo Grande Fratello Vip.

Ma questa non è l’unica brutta notizia per lui, visto che non farà parte nemmeno della seconda stagione del suo Beauty Bus su Discovery+. Quindi pare proprio che l’influencer resterà lontano dal piccolo schermo per qualche tempo. A riportare lo stop ci ha pensato il portale The Pipol Gossip, secondo il quale per il 32enne si sono improvvisamente chiuse le porte della televisione. Sul sito specializzato inoltre si legge: “Era con un piede nella Casa ma secondo gli ultimi rumor l’hair stylist si troverebbe presto senza una trasmissione“. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

GF Vip 7, non ci sarà Federico Fashion Style: l’indiscrezione

Secondo le ultime voci di gossip, Federico era davvero vicino a diventare un concorrente del Grande Fratello Vip 7. In queste ore, però qualcosa deve essere andato storto ed ancora non si capisce cosa sia andato storto nella trattativa tra Fashion Style ed Alfonso Signorini. Ovviamente bisogna prendere tutto con le pinze in quanto al momento non ci sono notizie ufficiali a riguardo ma solo rumors. Lo stesso Federico ancora deve smentire o confermare la voce di cronaca rosa. The Pipol Gossip mette anche in dubbio la presenza nel palinsesto televisivo della seconda stagione di Beauty Bus.

Questa notizia è ancora più sorprendente, visto che questo era il programma con cui Federico si è fatto conoscere. Resta quindi da capire a che punto è la carriera di Federico Fashion Style, passato da prezzemolino della televisione ad appiedato. Dal debutto de Il Salone delle Meraviglie il 32enne è stato spesso ospite di Barbara d’Urso nel salotto di Live non è la d’Urso. “Barbarella” l’ha poi voluto a La Pupa e il Secchione Show in qualità di opinionista. La grande speranza di Federico era quella di far parte del GF Vip 7, ma Alfonso Signorini sembrerebbe aver scartato il suo nome.