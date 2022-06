Brave and Beautiful anticipazioni, uno dei protagonisti viene assassinato: pubblico in lacrime

Spuntano le prime anticipazioni sui prossimi episodi di Brave and Beautiful. Uno dei protagonisti verrà assassinato: scopriamo cosa succederà.

Anche quest anno la soap opera turca Brave and Beautiful sta riscuotendo un grande successo. In rete sono spuntate le prime anticipazioni sui nuovi episodi, andiamo quindi a scoprire cosa succederà ai protagonisti della serie.

Spuntano fuori le prime anticipazioni sulle puntate finali di Brave and Beautiful con parecchi colpi di scena in arrivo per gli utenti. Infatti al centro della trama vedremo ancora una volta Riza determinato ad attuare la sua vendetta contro Tahsin ed i suoi due figli Suhan e Korhan. Infatti l’uomo ed il suo genero si alleeranno per mettere fuori gioco il perfido assassino ma non tutto andrà per il meglio.

Attenzione però perché l’uomo si accorgerà di essere al centro di un inganno e si prodigherà per uccidere i suoi nemici. Quindi deciderà di andare a casa di Cesur ma li vi troverà l’ignaro Korhan che verrà barbaramente assassinato insieme a due guardie. Inoltre i colpi di scena non saranno finiti qui, visto che l’uomo dopo aver brutalmente ucciso il ragazzo rapirà Suhan. Andiamo quindi a scoprire tutti gli avvenimenti che ci riserveranno queste puntate finali.

Brave and Beautiful, si avvicinano le ultime puntate: tutte le anticipazioni

Nel coroso delle ultime settimane di programmazione della soap opera turca trasmessa da Canale 5, ci saranno anche dei cambiamenti di orario per la messa in onda degli episodi. Nel dettaglio Brave and Beautiful andrà in onda a partire dalle 16.00 fino alle 16.35 dunque per solo per 30 minuti circa se si considerano anche i vari spazio pubblicitari. Quindi la riduzione del tempo di trasmissione farà sì che le puntate finali verranno trasmesse spezzettate non più con ben due episodi a puntata.

Questo inoltre significa anche che la puntata conclusiva della trasmissione si allontanerà parecchio tanto essere fissata per venerdì 1 luglio. Però potrebbero esserci signficativi cambiamenti. Quel che è certo al momento è che la soap dal 13 giugno andrà in onda da lunedì al venerdì ad un nuovo orario. I telespettatori ovviamente potranno godersi tutti gli episodi su Canale 5 in diretta ed in differita su Mediaset Play.