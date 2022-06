Un Posto al Sole, paura sul set: un ‘illustre’ personaggio spaventerà tutti

Grande sorpresa ed anche grande spavento per le prossime puntate di Un Posto al Sole, che si tingerà di horror per l’eccezione

Un pizzico di horror nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Gli sceneggiatori della seguitissima soap opera di Rai Tre si sono sbizzarriti, prendendo spunto dagli incubi più ricorrenti fuoriusciti dai film dell’orrore del passato.

Gli intrecci di Un Posto al Sole sono spesso realistici e ben costruiti, ma non mancano scene oniriche e situazioni paradossali, anche per rendere più emozionante ed imprevedibile la visione della soap quotidiana.

In tal senso si legge lo spoiler dell’intreccio legato a Jimmy Poggi, ovvero il figlio di Niko e Micaela. Il ragazzino, sempre molto vivace e furbo, si troverà in una situazione davvero spaventosa con tanto di arrivo sul set di un personaggio a dir poco mitico del cinema horror.

Pennywise sbarca in Un Posto al Sole: la trovata degli sceneggiatori tra ironia e horror

La trama delle prossime puntate è la seguente. Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole, il piccolo Jimmy ritroverà Cristina, bambina della quale è notoriamente invaghito. La piccola è la figlia di Roberto Ferri, il temibile imprenditore senza scrupoli di Palazzo Palladini.

Jimmy teme molto la prepotenza di Ferri, ma nonostante ciò sarà invitato da Cristina ad un pranzo di famiglia alla presenza del padre di lei e della compagna Lara. Un’occasione per rompere il ghiaccio, della quale Jimmy però sarà decisamente terrorizzato.

Un pranzo che inizierà nel peggiore dei modi. Mille domande di Roberto Ferri al bambino che resterà in soggezione per tutta la prima parte dell’evento, tanto da non toccare cibo e subire un vero e proprio interrogatorio.

Ma Jimmy seguirà il consiglio della madre Micaela: immaginare il temuto Ferri nelle vesti di un clown, per renderlo così meno spaventoso. Ma dopo un primo momento in cui tale ‘esperimento’ sembrerà vincente, la situazione diventerà ancor più terribile.

Jimmy infatti inizierà a vedere Roberto Ferri nei panni di Pennywise, il noto clown del film IT. Un personaggio che ha letteralmente provocato gli incubi a generazioni di bambini, visto che già nel romanzo originale di Stephen King questo temibile pagliaccio terrorizzava i più piccoli e li uccideva prendendo mille forme.

Non una svolta horror di Un Posto al Sole, ma semplicemente una sorprendente citazione e trovata che renderà accattivante ed ironico il pranzo di famiglia del quale è ‘vittima’ il piccolo Jimmy. Vedremo come reagirà il pubblico della soap a questa scena onirica.