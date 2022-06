“Ha detto sì”, Antonino Spinalbese ha accettato! La reazione di Belen è da non credere

La storia tra Antonino e Belen è finita da tempo, ma adesso che lui si sta rifacendo una vita i rumors diventano sempre più incessanti

L’hairstylist di Milano è stato lontano dai gossip per un po’, salvo poi essere paparazzato in compagnia di un’altra ragazza che è finito su tutte le copertine. Dopo il suo ‘sì’, la showgirl argentina ha reagito in maniera ambigua.

Dopo aver chiuso la sua storia con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha deciso di rifarsi una vita. In primis, l’hairstylist di Milano ha scelto di condividere sé stesso appieno con i suoi fan ed è uscito allo scoperto su Instagram raccontando quello che ha vissuto e la difficoltà di stare accanto ad una donna con un nome così altisonante in Italia.

Negli ultimi giorni, Antonino è stato sorpreso in compagnia di quella che sembra essere a tutti gli effetti la sua nuova fiamma, Helena Prestes. Tuttavia, non è questo il motivo per cui la madre di sua figlia, Luna Mari, ha storto il naso, ma qualcosa di ancor più incredibile.

Antonino Spinalbese al GF Vip 7: Belen storce il naso

Negli ultimi giorni è diventata sempre più incessante la notizia di Antonino Spinalbese che potrebbe approdare al GF Vip 7. Quella che solo qualche settimana fa sembrava essere un’indiscrezione, trova conferme istante dopo istante e la cosa, stando a quanto raccontato da ThePipolTV, sembra non piacere particolarmente alla showgirl argentina. Vedere l’hairstylist in TV vorrebbe significare farsi scappare particolari sulla loro relazione o avere confronti proprio con la famiglia della sua ex, non è mai stato difficile immaginare dinamiche così con Alfonso Signorini alla conduzione. Tutto sommato, quella della porta rossa potrebbe essere una grande occasione per l’hairstylist di farsi conoscere ulteriormente dal suo pubblico che, fin qui, l’ha conosciuto solo per la sua passata relazione.

La notizia di Spinalbese al GF Vip 7 ha incuriosito, infatti, il pubblico di Canale 5 che si dice pronto ad assistere a qualche divertente querelle in diretta. C’è chi pensa, intanto, che come un effetto domino, questo potrebbe comportare piccoli dissesti anche nella ritrovata serenità Rodriguez-De Martino.