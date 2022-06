Un posto al sole, torna a Napoli e lascia tutti di stucco: che sorpresa. I fan non si aspettavano una mossa del genere

Nelle anticipazioni della fiction di Rai 3 è stato svelato che Cristina farà il suo ritorno a casa per farà una sorpresa a Roberto Ferri. Chissà come la prenderà il diretto interessato.

Inizia giugno e prosegue l’appuntamento con Un Posto al Sole su Rai 3. Immancabile come ogni sera vivremo le vicende ambientate sul Golfo di Napoli che coinvolgono i vari Marina Giulia Cavalli (Ornella Bruni), Giorgia Gianetiempo (Rossella Graziani), Ilenia Lazzarin (Viola Bruni), Maurizio Aiello (Alberto Palladini), Marzio Honorato (Renato Poggi) e Patrizio Rispo (Raffaele Giordano). Le anticipazioni appena arrivate riguardano le puntate che andranno in onda dal 6 al 10 giugno 2022 (ore 20:45). Tra i protagonisti principali di questa settimana troveremo Raffaele, alle prese con un ricatto dopo la sua confessione ad Elvira e Cristina, che ha stretto una bella amicizia con Jimmy. Poi ci sarà uno spazio dedicato a Michele e alla sua decisione di tornare a lavoro e alle discussioni continue tra Mariella e Cerruti.

Entrando nello specifico delle future trame, ad accorgersi del comportamento particolare di Raffaele saranno Viola e Ornella, colpite dall’atteggiamento preoccupato dell’uomo. Il ricatto subito dai camorristi è una spada di Damocle difficile da tenere pendente sulla propria testa, tuttavia il protagonista proverà a risolvere la questione tutto da solo, senza far capire nulla ai suoi familiari.

Un posto al sole, Cristina torna a Napoli per fare una sorpresa al padre: tutte le anticipazioni

A vuotare il sacco sarà però Giordano, che deciderà di sfogarsi con Elvira, raccontandole per filo e per segno cosa sta accadendo di strano. Lei però finirà per dargli un consiglio sbagliato che peggiorerà solo la situazione. Come detto Cristina ha deciso di tornare a Napoli per fare una sorpresa al padre. Una volta giunta a casa, però, si ritroverà davanti Lara, rimanendo spiazzata. Roberto Ferri si renderà conto del disagio della figlia e cercherà di spiegarle con delicatezza il rapporto tra i due.

La ragazza poi inizierà a consolidare la sua amicizia con Jimmy, ancora sofferente per la propria situazione sentimentale e sempre più distante dal sentire le ragioni di Serena e Micaela. Nel frattempo Stefano tenterà di riappacificarsi con Riccardo per convincerlo a vendere le proprietà di famiglia. Infine Cerruti si preparerà a dare una seconda possibilità a Bruno Sarti, nonostante il parere contrario di Mariella che proverà in tutti i modi a farlo ricredere.