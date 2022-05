Choc all’Isola dei Famosi! Hanno infranto il regolamento: arriva l’espulsione?

L’ultima diretta de L’Isola dei Famosi del 30 maggio ha creato numerose polemiche, soprattutto per un episodio che vede coinvolti tre naufraghi che, a questo punto, potrebbero anche essere espulsi dal programma.

Dopo la ventunesima puntata de L’Isola dei Famosi sono montate le polemiche. Agli spettatori, infatti, non sono sfuggiti diversi dettagli che non sono piaciuti. Ilary Blasi si è resa protagonista di una nuova gaffe, che nelle puntate precedenti avevano contribuito a renderla ancora più simpatica. Questa volta, però, non ha confuso “palapa” con “patata“.

Non è neanche caduta di nuovo dalla sedia, preoccupando i presenti, e non ha neanche confuso Carmen Di Pietro con Carmen Russo. Durante la ventunesima puntata Ilary Blasi ha fatto un’incredibile spoiler. Mentre le votazioni erano ancora in corso, ha anticipato il nome della persona che stava per essere eliminata.

L’Isola dei Famosi, perchè potrebbe esserci l’espulsione

Quando durante la diretta de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha fatto il nome di Pamela, ma subito la regia le ha fatto notare che il televoto non era concluso. La conduttrice ha quindi cercato di sdrammatizzare: “Scusatemi, ho fatto il nome di Pamela, ma in realtà il televoto non è ancora chiuso. Chissà, magari sono preveggente…“.

Questo non è l’unico episodio che ha fatto storcere il naso agli spettatori de L’Isola dei Famosi. Le telecamere del programma hanno anche ripreso tre naufraghi che infrangevano le regole del programma. Su quanto è avvenuto non c’è alcun dubbio, bisogna solo scoprire come reagirà adesso la redazione del programma. Ci sarà una punizione per loro?

A dare la conferma dell’infrazione è proprio Alvin: c’è anche il video

Durante la ventunesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022 Carmen, Estefania e Marialaura hanno sottratto parte della ricompensa prima che fosse assegnata. Le telecamere le hanno sorprese mentre cercavano di mangiare di nascosto. A raccontare l’accaduto per primo, fra l’altro, è stato proprio l’inviato della trasmissione, Alvin.

Ecco alcune foto sulla puntata de L’Isola dei Famosi del 30 maggio, dove il gesto delle tre naufraghe potrebbe portarle all’espulsione: