Meghan e Harry, è allarme rosso: il piano per evitare lo scontro con Kate

Meghan ed Harry avrebbero deciso alla fine di accettare l’invito della regina Elisabetta: la coppia farà ritorno in Inghilterra per celebrare il Giubileo di Platino. Ecco qual è il piano per evitare lo scontro con Kate Middleton.

Le indiscrezioni diffuse dai tabloid inglesi riguardo Harry Windsor avevano fatto pensare al peggio. Solo qualche settimana fa, infatti, sembrava che il secondogenito di Carlo e Diana non avesse più alcuna intenzione di mettere piede in Inghilterra se non gli fosse stata garantita la presenza della protezione da parte di Scotland Yard.

Quando il primo luglio 2021 Harry tornò per l’ultima volta in Inghilterra per l’inaugurazione della statua dedicata alla madre Diana, aveva dovuto ricorrere alla scorta personale. Si era trovato così a subire l’assalto dei giornalisti mentre cercava di lasciare il luogo dell’evento, rimanendo preoccupato e scioccato allo stesso tempo.

Harry e Meghan, il piano per il Giubileo di Platino

Arriva quasi come una sorpresa la notizia che Harry parteciperà agli eventi che celebreranno il Giubileo di Platino della regina d’Inghilterra. Come reso noto da una nota ufficiale, Harry e Meghan parteciperanno a Trooping the colors, ovvero lo spettacolo acrobatico della Royal Air Force. La coppia, però, avendo rinunciato al titolo di senior royal, non salirà sul balcone a salutare i sudditi.

Lo stesso destino spetterà ad Andrea, nonostante Andrew Morton all’interno del libro The Queen giuri che sia proprio lui il figlio prediletto della sovrana inglese. Gli scandali che lo hanno travolto di recente lo hanno di fatto costretto a rinunciare al titolo di senior royal. Anche lui osserverà l’evento lontano dai posti riservati ai working royals.

Cosa succederà dopo l’evento: il piano per evitare Kate Middleton

La giornalista esperta riguardo gli avvenimenti della casa reale inglese Gilda Faleri ha rivelato a Today.it che fra Meghan e Kate ci sarebbe molta tensione. Forse anche per questo motivo, le agende di tutti i componenti della famiglia reale saranno molto serrate. Dopo le celebrazioni del Giubileo di Platino, William e la moglie voleranno subito in Galles.

La principessa Anna, invece, andrà in Scozia, mentre Edoardo volerà in Irlanda del Nord. Con Elisabetta II rimarranno solo Carlo e Camilla. Sembrerebbe che Harry e Meghan non porteranno con loro Lilibeth e Archie: dal momento che hanno firmato l’esclusiva per un documentario con Netflix, potrebbero però esserci le telecamere a seguirli.

Dopo la notizia che ha sconvolto gli Stati Uniti riguardo una sparatoria in una scuola, Meghan Markle ha deciso di fare un tributo agli studenti morti. Questo suo gesto ha sollevato molte polemiche. Ecco una foto che immortala il momento: