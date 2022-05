Isola dei Famosi, rivelazione choc di una protagonista: “Mangio e vomito”. Che succede?

Una rivelazione choc da parte di una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi ha spiazzato tutti i telespettatori: “Mangio e vomito”.

Il reality show l’Isola dei Famosi continua ad offrire numerosi colpi di scena. Infatti una delle protagoniste ha rivelato di mangiare e subito dopo vomitare. Andiamo a vedere di cosa si tratta e cos’è successo in trasmissione.

Nonostante gli ascolti non volino, questa edizione dell’Isola dei Famosi ci sta riservando numerosi colpi di scena. Adesso i telespettatori sono rimasti a bocca aperta dinanzi alla rivelazione di una delle protagoniste. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi che si è ritirata dal reality per risolvere dei problemi personali. L’ex gieffina, proprio in queste ore, si trova in viaggio di ritorno dall’Honduras. Prima di partire, l’influencer è riuscita a riappropriarsi del suo cellulare ed ha subito deciso di salutare i suoi fan con un video su Instagram.

Infatti nel primo video l’ex gieffina ha dato il buongiorno ai suoi seguaci ed ha poi continuato: “Quanto mi siete mancati, non ho più voce come al mio solito. Sono qua nella camera d’albergo, sto per partire sto per tornare, sono emozionatissima, non so neanche più come si usa questo telefono, ci sono filtri nuovi?“. Ma a stupire tutti sono le dichiarazioni successive. Andiamo quindi a vedere cosa ha affermato Guendalina Tavassi sui propri social.

Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi rivela: “Mangio e vomito”

Nel video saluti ai fan, Guendalina Tavassi ha quindi voluto rivelare un aspetto particolare della sua esperienza sull’Isola di Palapa. Infatti l’ex naufraga ha quindi affermato: “Grazie a tutti per i messaggi bellissimi, grazie per il sostegno, grazie veramente di cuore, sono stata malissimo, ma è stata un’esperienza indimenticabile, poi piano piano parleremo” – ha poi continuato – “Mò c’è il pullman e devo scappare, ho tutte le valigie e me ne devo andare però volevo salutarvi al volissimo, con sti capelli di M, non vedo l’ora di andare dal parrucchiere“.

Una volta completato il viaggio in pullman, Guendalina ha voluto fare un nuovo video per i propri fan. L’influencer ha quindi dichiarato: “Non vedo l’ora di riabbracciare i miei figli e di riabbracciare il mio cuore che mi manca da morire, di parlare con tutti voi. Calcolate che per me adesso il telefono è una cosa stranissima, lo ho ripreso e mi sembra che escano di fuori le cose, dovrò fare un corso” – poi la dichiarazione che ha fatto preoccupare tutti – “Per ora ho solo mangiato e vomitato però chissenefrega, mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa, il letto è fantastico pure se ce stanno gli animali, ma non fa niente“.

Fortunatamente il problema del vomito è oramai noto tra chi ha partecipato alla trasmissione. Infatti nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ad accusare lo stesso problema ci hanno pensato anche Awed, Andrea Cerioli ed Ignazio Moser, che si sentirono male una volta conclusa la trasmissione.