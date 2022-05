Charlene di Monaco torna in pubblico: la verità sul divorzio con Alberto

Uscita pubblica dopo tanto tempo per la principessa Charlene di Monaco, che secondo i recenti rumors sembrava ormai pronta a fuggire

Settimane, anzi mesi burrascosi per Charlene di Monaco. La principessa, consorte dell’erede al trono Alberto, ha passato un periodo davvero complicato per motivi sia fisici che sentimentali.

Prima un forte attacco virale che l’ha pesantemente debilitata. Poi il trasferimento in Sudafrica, dove la principessa ha deciso di trovare un po’ di relax e dunque riprendere le forze. Ma anche i rumors non positivi sulla sua relazione con Alberto di Monaco, secondo i ben informati vicina al capolinea.

Intanto Charlene Wittstock, questo il suo cognome da nubile, ha fatto la sua ricomparsa pubblica dopo mesi di assenza. Ieri ha sfilato alla Montecarlo Fashion Week, rassegna di moda che si tiene ogni anno nel Principato. Con lei anche la piccola Gabriella, secondogenita della coppia reale.

Charlene ammette: “Sono ancora fragile, ma sul divorzio…”

In passerella la principessa Charlene ha voluto raccontare del suo stato fisico, rassicurando tutti coloro che sono stati in apprensione per le sue recenti condizioni: “Sono ancora fragile, non è stato facile perché il cammino è stato lungo e doloroso. Ora sto meglio ma non devo andare troppo forte, la mia priorità sono i miei figli e mio marito”.

Toccando l’argomento familiare, Charlene non ha potuto non rispondere alle domande di gossip, sulla presunta ‘fuga’ da Montecarlo e da Alberto: “E’ spiacevole quando sento parlare i media della mia vita privata, sul presunto divorzio o di una mia casa in Svizzera. Alberto mi ha sostenuto enormemente, ha fatto di tutto per proteggere me e i nostri figli. Sono felice di essere tornata a Monaco, dalla mia famiglia. E grata a chi mi ha sempre mandato messaggi positivi e calorosi quando ero lontana”.

Parole che in qualche modo sembrano allontanare lo spettro di una rottura tra Alberto e Charlene di Monaco. Una coppia bellissima e di grande classe, sempre molto amata dal grande pubblico. I riflettori si spostano sulla piccola ma già vivacissima Gabriella, ieri per la prima volta in passerella: “Non era per niente nervosa, anzi era divertita. E quando è andata in scena avrebbe potuto fare uno show!”.