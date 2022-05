Doc – Nelle tue mani, batosta tremenda per i telespettatori: salta davvero tutto?

Spunta una nuova tremenda rivelazione riguardanti le nuove puntate di ‘Doc – Nelle tue Mani’: andiamo a vedere l’ultima batosta per gli utenti.

Tra i grandi successi della Rai troviamo senza ombra di dubbio ‘Doc – Nelle tue mani’, la serie televisiva con protagonista Luca Argentero. Per i telespettatori però è arrivata l’ennesima batosta: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Tra i grandi successi della Rai troviamo sicuramente ‘Doc – Nelle Tue Mani‘, la serie con protagonista Luca Argentero. Infatti anche durante questa stagione le vicende che ruotano intorno al dottor Fanti hanno riscosso tantissimo successo, con la rete pubblica che ha fatto registrare ottimi ascolti quando la serie era in palinsesto. Già dalla messa in onda delle prime puntate i telespettatori si sono appassionati molto a Luca Argentero, Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon.

Nelle ultime ore però starebbero circolando delle notizie secondo il quale la serie sarebbe in serio pericolo. La notizia è spuntata fuori durante un’intervista con Pierluigi Diaco nel programma di Rai 2 “Ti Sento”. Infatti l’ospite era proprio Luca Argentero che ha deciso di svelare alcuni dettagli a riguardo, oltre che parlare della sua vita. Il protagonista di Doc ha esordito sul piccolo schermo con il Grande Fratello ed è stato uno degli ex gieffini ad essersi costruito una carriera eccellente. Andiamo quindi a scoprire le sue parole durante l’intervista.

Doc – Nelle tue Mani, Luca Argentero rivela: potrebbe essere a rischio

Nel corso della sua intervista da Pierluigi Diaco, così, Luca Argentero ha ammesso di aver trascurato alcuni aspetti della sua vita, rivelando dopo vent’anni cosa avrebbe potuto fare e non ha fatto. Inoltre in questi anni l’attore ha detto di aver pensato di ritirarsi per recuperare un ritmo di vita regolare e potersi concentrare sugli aspetti della vita che lo coinvolgono maggiormente. In questi anni, insieme ad un amico alpinista, Argentero ha rivelato di star cercando il suo lato spirituale.

Infatti in quell’occasione l’amico gli ha rivelato di sentirsi più vicino a a Dio in cima a una montagna che dentro una chiesa. Quindi durante l’intervista è emerso che Luca vorrebbe prendersi una pausa per odersi di più la famiglia e condurre una vita più tranquilla. Proprio per questo motivo l’attore, con sua figlia, ha deciso di trasferirsi nel piccolo borgo di Città della Pieve, in Umbria.