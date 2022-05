Anticipazioni Un Posto al Sole, Lara e Roberto alla resa dei conti: un personaggio è in pericolo

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole fanno sapere di una decisione importante di Lara che la porterà alla resa dei conti con Roberto

A Palazzo Palladini non ci si annoia mai e le vicende delle prossime puntate saranno ancora più da togliere il fiato. In scena ci sono tante vicissitudini da risolvere tra gli abitanti del palazzo di Posillipo.

La notizia della gravidanza di Lara ha portato ad uno shock generale, indubbiamente è Roberto Ferri l’uomo più coinvolto in quanto accaduto a tal punto da chiederle di non portare avanti il feto e di proporle dei soldi in cambio, come suo solito. L’imprenditrice non ha dubbi: lei il bambino vuole tenerlo, contrariamente a quanto pensa Roberto che, nel frattempo, ha l’ennesimo scontro acceso con suo figlio Filippo, giudice dei suoi atteggiamenti.

Nel frattempo, Rossella ha un duro scontro con Virginia che non farà altro che mandarla ancor più in crisi e piangere tra le braccia dei suoi genitori. La sua stabilità è talmente compromessa che sul lavoro non avrà più concentrazione e sarà responsabile della vita di un paziente che rischia di morire. Silvia, viste le condizioni di Rossella, decide di non partire più e si riavvicina a Michele.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Nicotera è in grave pericolo

Intanto che una parte di Palazzo Palladini è impegnata nel risolvere il caso della challenge che ha rischiato di far perdere la vita all’amica di Bianca, Eugenio Nicotera ha un problema ben più grave cui far fronte. Come magistrato ha guidato una maxi operazione anti-camorra che non gli lascerà vivere in maniera serena la sua vita e metterà a rischio i suoi affetti: nonostante il clan Argento sia stato distrutto, stanno facendo di tutto per ricompattassi e colpire.

Alla fine, Guido e Mariella decidono di partire per Siena dopo essersi confrontati con Cerruti con l’obiettivo di smascherare il dottor Sarti. Anche Niko deve prendere una decisione importante, se mandare o no Jimmy in vacanza con Manuela e Mikaela: a preoccuparlo sono i loro piani.