Grande novità su DAZN: che sconto per gli abbonati!

L’emittente streaming che trasmette le partite di Serie A e Serie B ha deciso di agevolare così i propri abbonati

Il canale on-line DAZN è certamente una delle piattaforme più seguite in Italia, vista la grande offerta per seguire in diretta il calcio italiano e moltissimi altri eventi sportivi internazionali.

Ma allo stesso tempo DAZN ha fatto spesso infuriare gli abbonati. In primo luogo per il servizio streaming non così brillante. Tante infatti le proteste a seguito di episodi di disservizio o di lentezza nella trasmissione del segnale. Spesso purtroppo le partite di Serie A si sono interrotte per colpa di server non aggiornatissimi, anche se ultimamente sono giunti miglioramenti rilevanti.

Ha fatto discutere anche l’ipotesi, paventata in inverno e che si concretizzerà con la nuova stagione sportiva, di eliminare la possibilità di condividere l’account su più dispositivi. Tale modalità rischia di far sborsare molti soldi per molteplici abbonamenti ai tifosi, non proprio contenti di tale situazione.

Sconto di 10 Euro in arrivo per il periodo estivo

Ma DAZN vuole anche venire incontro il più possibile ai propri utenti più fedeli. Come fatto trapelare da Repubblica.it, l’emittente in streaming starebbe valutando concretamente uno sconto niente male per gli abbonati.

DAZN è pronta a scontare 10 Euro a coloro che vogliono mettere “in pausa” il proprio abbonamento nei mesi estivi, che coincidono con la pausa del campionato italiano di calcio. In quel periodo l’offerta streaming del canale sarà sicuramente meno allettante ed esclusiva, per questo gli appassionati di calcio possono sospendere il contratto.

Ma non tutti possono farlo. Chi ha sottoscritto l’abbonamento a DAZN direttamente tramite l’applicazione dell’emittente, ha questa possibilità facile e diretta di stoppare per un paio di mesi e tornare a pagare la quota mensile dalla ripresa dell’abbonamento. Ma chi invece aderisce a DAZN tramite terze applicazioni (come Apple o Amazon) non possono farlo in maniera diretta.

In questo caso DAZN ha deciso di scontare 10 Euro direttamente sulla prossima mensilità da versare. Una soluzione semplice ma che dovrebbe accontentare gli utenti. Intanto DAZN nei giorni scorsi ha annunciato novità sostanziali in vista dei prossimi mesi: un rinnovamento dell’app, un miglioramento generale del sito web e maggiori interazioni con i clienti per accrescere l’offerta.