Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno detto ‘no’: decisione a dir poco incredibile

Un ‘no’ molto pesante della coppia più amata del GF Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che spiazzano tutti

L’influencer ed il fidanzato hanno dato due di picche ad un evento per cui i fan sono rimasti spiazzati, oltre che coloro che li hanno invitati. Perché la coppia ha deciso di assentarsi? Al momento non si parla di crisi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono finiti al centro della bufera dopo aver dato un ‘no’ che nessuno si aspettava. Dopo un periodo pandemico che ha fatto slittare tanti appuntamenti, eventi, celebrazioni, è arrivato il momento del matrimonio da favola che Carlotta dell’Isola e Nello Sorrentino hanno programmato già da tempo. La coppia è nota al pubblico italiano per la loro partecipazione a Temptation Island dove non si sono fatti trovare impreparati di fronte alla tentazione e sono riusciti ad uscire insieme, non senza qualche piccolo intoppo.

Nonostante il reality show di Canale 5 sia una dura prova per le coppie, i due si sposeranno il prossimo 28 maggio e, come spesso accade, hanno invitato anche dei loro vecchi compagni di reality ma non solo, perché sulla lista c’erano anche i nomi di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non ci saranno: il rumoroso ‘no’ alla coppia di sposi

La coppia che, tendenzialmente, non si perde un evento, ha deciso di non andare al matrimonio da favola di Carlotta dell’Isola e Nello Sorrentino. Quando lei partecipò all’edizione scorsa del Grande Fratello, quella in cui c’erano proprio Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dove ne uscì trionfante Tommaso Zorzi, il suo fidanzato e futuro marito Nello si decide si farle la grande proposta e lo fece in diretta TV durante una puntata del reality show attualmente condotto da Alfonso Signorini.

Sul settimanale Chi, Carlotta ha parlato degli invitati dal Grande Fratello: “Tra gli ex gieffini ci saranno le persone che sono mie amiche: Sonia Lorenzini, Dayane Mello, Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti, Rosalinda e Andrea Zenga. Mancheranno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli perché presi da altri impegni. Ma va bene così. Conta l’amore, conta divertirsi!”.