Barbara D’Urso resta o va via? Spunta un indizio che chiarisce tutto sul futuro della conduttrice Mediaset e i fan rimangono senza parole

Fino allo scorso anni i fan di Barbara D’Urso erano pieni di certezze, perché per la conduttrice napoletana le porte di Mediaset restavano sempre aperte. Poi però è cambiato tutto e sono cominciate la voci di un suoi addio all’azienda.

Indiscrezioni che vanno avanti da mesi, alimentare anche dalle sue ultime dichiarazioni. Barbarella aveva puntualizzato il fatto che il suo contratto con Mediaset sarebbe andato in scadenza a fine dicembre 2022 e non c’era ancora stato un rinnovo. Una frase che aveva fatto immaginare un altro addio clamoroso dopo quello di Alessia Marcuzzi lo scorso anno.

Ora però arriva una notizia che cambia tutti goli scenari: Barbara D’Urso resta o va via dall’azienda che è stata la sua casa per lunghissimi anni? La risposta arriva da chi conosce bene sia lei che il Biscione. Perché Maurizio Costanzo è forse uno dei pochi a conoscere in anticipo i palinsesti della prossima stagione e ha una certezza.

Barbara D’Urso resta o va via? L’indizio di Maurizio Costanzo è chiaro

Nella rubrica che tiene settimanalmente sul magazine ‘Nuovo’, Maurizio Costanzo dice di essere certo che La Pupa e il Secchione Show sarà rinnovato anche nella prossima stagione. Sarà ancora in prima serata su Italia 1, con una formula simile a quella dell’ultima edizione. Ma soprattutto avrà ancora Barbara D’Urso al suo timone, nonostante gli ascolti non in linea con le attese della rete.

Non è certo che insieme alla conduttrice napoletana torneranno anche Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style che hanno formato la giuria. Ma nonostante queste incertezze, resta il fatto che secondo le sue anticipazioni, per Barbarella c’è stata la conferma più importante, alla faccia dei gufi.

Anzi, nella prossima stagione televisiva potrebbe finalmente tornare anche un altro storico reality, La Talpa. Non è chiaro se su Italia 1 o Canale 5, ma è chiaro che il nome della D’Urso è uno dei più gettonati per condurlo. E così, nel giro di pochi mesi, la situazione andrà a ribaltarsi, senza più dubbi sul fatto che tra andare e restare, lei abbia scelto la seconda via.