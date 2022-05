Volto amatissimo di Uomini e Donne aspetta un bambino: annuncio sensazionale – FOTO

Un altro fiocco rosa o azzurro sta per appendersi alla porta di un vecchio volto di Uomini e Donne: fan pazzi di gioia

Una gravidanza che nessuno sospettava e che è stata annunciata coi tempi dovuti, viste anche le difficoltà: adesso la coppia non si nasconde più. A casa di un ex volto del dating show si appenderà un fiocco.

Un annuncio esteso a tutti i follower della coppia che a gran voce hanno svelato di aspettare un figlio o una figlia. Presto a casa dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si appenderà un fiocco rosa o azzurro, dopo l’annuncio arriverà con ogni probabilità il gender reveal che farà sapere ai follower della coppia di che sesso sarà il nascituro.

Come ha riferito la coppia, non è stato semplice portare la gravidanza fin qui, pertanto hanno aspettato il momento giusto per rendere pubblica la notizia. Inevitabilmente la foto che ha fatto intenerire tutti i follower della coppia è esplosa di like e commenti anche da parte di colleghi del dating show.

Uomini e Donne, Federica Benincà ed Ettore Gliozzi presto genitori!

“Sorpresa! Abbiamo aspettato a dare la notizia perché sono stati 5 mesi davvero duri, ma finalmente possiamo gridarlo al mondo: MAMMA E PAPÀ TI ASPETTANO. La nostra felicità è incontenibile e non vedevamo l’ora di condividerla con voi”, così Federica Benincà ed Ettore Gliozzi hanno annunciato di aspettare un figlio o una figlia. La notizia è stata accolta con un grande entusiasmo da parte di tutti i follower, nonché vecchi colleghi della mamma -tutti volti di Uomini e Donne- e compagni di squadra del papà, attualmente punta centrale del Como. Nonostante ancora non è noto il sesso del nascituro tutti coloro che seguono la coppia non vedono l’ora del gender reveal.

Federica Benincà è stata volto di Uomini e Donne nel 2016 quando si ritrovò a corteggiare i tronisti Luca Onestini e Marco Cartasegna salvo poi scegliere di approfondire meglio la conoscenza del tronista milanese. Nonostante la conoscenza non sia andata a buon fine, attualmente l’ex corteggiatrice si può dire entusiasta di come sono andate le cose.