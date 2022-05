Cosa succede quando la coppia più social d’Italia incontra l’uomo più ricco della Terra a un evento di beneficenza? Molto probabilmente un video social. Nello specifico: una storia su Instagram. E difatti è ciò che è accaduto al Met Gala di New York, attesissimo evento di beneficenza che si tiene ogni anno nella Grande Mela. A partecipare sono personaggi del mondo della moda e dello spettacolo. Quest’anno c’era anche il neo-proprietario di Twitter, il miliardario più ricco del mondo: Elon Musk.

E così anche Chiara Ferragni ha deciso di far notare, da par suo, che si trovava a un evento assieme al multimiliardario Musk. Mentre quest’ultimo parlava con un’altra persona, Ferragni si avvicina alle sue spalle ballando sulle note della canzone che risuona nella stanza. Da fuori campo proviene la voce di Fedez che la chiama: “Ferri”, invitandola a girarsi verso la camera dello smartphone. In sovrimpressione, la scritta: “Ferri feat. Elon Musk”, come se si trattasse di una canzone in collaborazione fra due musicisti.

Il Red Carpet del Met Gala 2022

Il Met Gala si tiene al Metropolitan Museum di New York, e segna il vernissage del Costume Institute in apertura il 7 maggio. Quest’anno il tema era il “Gilded Glamour”, cioè l’età d’oro della storia americana compresa tra il 1870 e gli inizi del ‘900. Tantissime le star del mondo della moda, del cinema, dello spettacolo e dello sport che hanno calcato il red carpet del Met. Billie Eilish, Julianne Moore, Sarah Jessica Parker, Bella Hadid, Venus Williams. E, ovviamente, lo stesso Musk, solo per dirne alcuni.