Eva Henger, annuncio drammatico dall’ospedale: “Sto malissimo” – FOTO

Per la prima volta dopo il drammatico incidente d’auto avvenuto in Ungheria, Eva Henger ed il marito si sono mostrati insieme in ospedale per commentare quello che è successo. Ecco perchè le notizie date dall’attrice fanno preoccupare.

Continuano ad arrivare notizie dall’Ungheria riguardo l’incidente di Eva Henger e Massimiliano Caroletti. La coppia ha avuto uno scontro frontale con un’altra macchina, dove la coppia di anziani è morta sul colpo. Inizialmente, il marito dell’attrice sembrava inizialmente essere in pericolo di vita: gli hanno infatti praticato il massaggio cardiaco.

Proprio a causa del prolungato tentativo di rianimazione, Massimiliano Caroletti ha rotto lo sterno. Le ultime notizie che arrivano dalla coppia, fanno capire che in realtà la prognosi più severa potrebbe essere quella di Eva Henger. Inizialmente è stata portata in un ospedale diverso da quello del marito ed era sotto shock, perchè lo credeva morto.

Eva Henger parla per la prima volta dall’ospedale

Nella giornata del 2 maggio si è venuto a sapere che l’intervento previsto per Eva Henger era stato posticipato. Questo perchè l’ex pornostar aveva alcuni valori del sangue che non erano considerati soddisfacenti. Ulteriori verifiche avevano confermato che c’erano alcuni problemi, ma sembrava che l’intervento fosse stato posticipato solo di qualche ora.

Per vedere la puntata di Pomeriggio Cinque in cui si parla delle condizioni di salute di Eva Henger dall’ospedale in Ungheria, clicca qui (dal minuto 14:00 circa).