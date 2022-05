Harry e Meghan, arriva il clamoroso stop: “Meglio che stiano lontani”. Torna tesa l’atmosfera tra i Sussex e il resto della Royal Family

Le ultime uscite della Regina Elisabetta, che ha festeggiato da poco il compleanno, hanno dimostrato a tutti che i timori sulla sua salute possono essere spazzati. E ora si avvicina un altro traguardo importante, quello del Giubileo.

Il 2 giugno infatti la più longeva delle regnanti europee festeggerà i suoi primi 70 anni su quel trono e in Gran Bretagna non aspettano altro. Sarà coinvolta tutta la Royal Family e molti si chiedono se in realtà ci saranno tutti, perché i dubbi sulla presenza di Harry e Meghan Markle, con o senza i due figli piccoli, sono altissimi. Se è vero che di recente in gran segreto l’ex duca di Sussex è passato a salutare la nonna insieme alla moglie, quella sarà un’occasione ufficiale, decisamente diversa.

E come ha spiegato l’esperto reale Richard Eden nel talk show di MailOnline. Con due personaggi così, il Giubileo rischia di passare in secondo piano perché tutti si chiederanno solo se Harry e Meghan ci saranno perdendo di vista il vero valore. E per questo sembra che dalla Corte sia partito un ordine preciso: “Meglio che stiano lontani dal Giubileo“.

Harry e Meghan, arriva il clamoroso stop: loro hanno deciso di cambiare ancora

Intanto loro continuano a rimanere lontani dalle polemiche e pensano al futuro con un altro clamoroso cambio in corsa. Perché secondo i media americani starebbero pensando ad un nuovo spostamento di casa, il sesto negli ultimi quattro anni, anche se non abbandoneranno la collina di Montecito, appena fuori Los Angeles, dove hanno vissuto negli ultimi 18 mesi.

Accanto alla loro villa attuale, con nove stanze, sedici bagni, piscina, campo da tennis, palestra e molto altro è spuntato un cartello ‘vendesi’. Al modico prezzo di 14 milioni di dollari (circa 12 milioni di euro), potete cullare il sogni di vivere dove sono stati loro crescendo i due figli.

E la nuova casa? sembra che abbiano messo gli occhi sul Montecito Castle, un castello moderno in stile francese, considerato ideale per far crescere Archie e Lilibeth. In questo caso ‘solo’ cinque camere da letto e dieci bagni inseriti su una superficie di circa 1000 metri quadrati. Dotata di palestra, sauna, biblioteca, bagno turco e ogni comfort. E la regina può attendere.