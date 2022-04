Meteo, incertezza come parola d’ordine: da metà settimana cambia tutto. In attesa del sole e del primo grande caldo torna la pioggia

La parola d’ordine è non scoprirsi, almeno non per ora. Perché la settimana è cominciata all’insegna dell’incertezza e sarà così ancora oggi, in particolare sulle regioni del Nord. Lo dicono le previsioni meteo per martedì 26 aprile, una giornata tra sole e nubi.

Durerà poco, perché l’alta pressione in arrivo dall’Africa è pronta per raggiungere il nostro Paese. E questo significa che da metà settimana e almeno fino al weekend quasi tutte le regioni godranno di un’estate in anticipo all’insegna di un clima davvero piacevole. Un dato su tutti per capirlo: la colonnina del termometro arriverà a toccare anche 27 gradi.

In realtà però l’anticipo estivo è atteso soprattutto nelle aree interne della Sicilia e più in generale al Sud Italia. Al Centro-Nord le temperature saliranno in maniera meno evidente anche se molto piacevole e soprattutto non sono attese altre precipitazioni. Poi da sabato alcuni venti freschi dal Nord Europa faranno abbassare le massime, almeno sule regioni di confine.

Meteo, incertezza come parola d’ordine al Nord: in Sicilia sta per scoppiare l’estate

Guardiamo quindi con attenzione zone per zona quello che dobbiamo aspettarci oggi. Nelle regioni del Nord Italia in prima mattinata previsti temporali e piovaschi in particolare nelle zone di Est Lombardia, Emilia-Romagna settentrionale, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Piogge più deboli anche in Liguria e nevicate sulle Alpi attorno ai 1900-2000 metri. Durante la giornata però è atteso un deciso miglioramento su tutte le regioni.

Al Centro e sulla Sardegna condizioni di bel tempo, con alcuni addensamenti nuvolosi soprattutto sull’Alta Toscana dove sono previsti locali piovaschi. Ma è ipotizzabile in miglioramento nel corso della giornata. Nelle altre zone sole per buona parte della giornata, tranne nubi innocue sul settore appenninico e sulle aree interne di Marche e Abruzzo.

Al Sud nuvolosità irregolare in particolare sul settore tirrenico con addensamenti specie a ridosso dei rilievi ma senza rischio pioggia. Temperature miti quasi ovunque in attesa che arrivi il grande caldo. Già dalla giornata di domani il cielo si presenterà completamente sgombro con le massime in deciso rialzo.