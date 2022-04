Barù pronto per una nuova avventura: anche lui nel cast del programma

Barù e Jessica hanno fatto sognare gli spettatori del GF Vip 6, ma sembrerebbe ormai archiviata ogni possibilità di una relazione fra i due: lui adesso è pronto per iniziare una nuova avventura. Ecco cosa ha raccontato.

Durante la sua intervista a Verissimo, Barù ha lanciato due macigni pesantissimi. Ha finalmente ammesso che a lui Jessica è sempre piaciuta, ma che non ne era affatto invaghito. La diretta interessata non l’ha presa affatto bene ed ha deciso di chiudere ogni ponte con lui, non prima di aver spiegato la sua posizione in una diretta con i fan.

Parlando con Silvia Toffanin, Barù ha anche raccontato di essere molto interessato alla televisione, ma solo alle sue condizioni. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha un’enorme passione per tutto ciò che ruota attorno al mondo del cibo e alla cucina. A tal riguardo, non ha mai fatto mistero che c’era un progetto in partenza nella città di Milano.

Barù, ecco quale sarà la nuova avventura: i dettagli

Da vero appassionato della carne alla griglia ed al barbecue in generale, Barù stava curando da tempo il progetto di un temporary store a Milano che gli permettesse di mostrare al pubblico le sue abilità culinarie. Questo progetto ha finalmente preso corpo, e l’ex gieffino ha raccontato dove aprirà il suo locale temporaneo.

Il 10 maggio è infatti prevista l’apertura del ristorante Braci, che si troverà nella zona della movida milanese, ovvero sui Navigli. Barù ha spiegato ai suoi ammiratori: “Più in avanti vi darò di sicuro tutte le informazioni più specifiche. Tempo al tempo. Comunque ci sarà roba molto semplice, buona, tutta alla brace”.

Presto l’ex gieffino sarà in un programma Tv con un noto chef

Il portale www.comingsoon.it rende noto che Barù presto realizzerà anche il suo sogno di poter avere un suo spazio in televisione dove parlerà di cucina. A partire dal prossimo 2 maggio farà ufficialmente parte del cast della trasmissione Alessandro Borghese celebrity chef, che andrà in onda in prima serata su TV8.

Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Barù nel programma, ma già si conoscono i nomi degli altri personaggi del mondo dello spettacolo che comporranno il cast: Filippo Magnini, Giorgia Palmas, Melissa Satta, Fatima Trotta e Aurora Ramazzotti. Dopo il ruolo a Pechino Express con lo zio ed al GF Vip è finalmente pronto a mettersi alla prova ai fornelli.