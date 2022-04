Uomini e Donne news: Federica sta con Maria De Filippi, Alessandro demolito. Non accenna a placarsi la polemica per le frasi del cavaliere

Il mix fra Trono Classico e Trono Over che ormai sta caratterizzando Uomini e Donne da due stagioni ed è figlio della pandemia, in realtà ha dato maggiore brio al programma. Perché la comunione tra giovani e meno giovani scatena storie incrociate e anche polemiche.

Come quella che nelle ultime ore ha visto coinvolto Alessandro Vicinanza, vivamente criticato da Maria De Filippi. Il cavaliere, uno dei più giovani nel Trono Over, ha deciso di non uscire più con Desirée e questi ci può stare. Ma per comunicarlo ha usato un tono e parole sbagliate, denigrando di fatto la donna e per questo è stato ferocemente ripreso da Queen Mary.

Il tono della polemica è rimasto pacato, ma le parole sono anche state molto dure e dirette. E ora nella questione è intervenuta anche Federica Aversano. Perché la corteggiatrice del Trono Classico, arrivata ad un passo dalla scelta con Matteo Ranieri, era diventata a sua volta un obiettivo per Alessandro. Lui le aveva chiesto di uscire, lei gli aveva chiuso la porta in faccia ed era finita lì.

Uomini e Donne news: Federica commenta Alessandro ma dice la sua anche su Matteo Ranieri

Ora però un follower ha chiesto a Federica cosa pensava di tutto quanto era successo nella puntata di giovedì e dell’atteggiamento di Alessandro. La ragazza non ha potuto fare altro che dare ragione alla De Filippi, perché i toni del cavaliere sono stati sopra le righe: “Penso che Alessandro abbia sbagliato a non avere tatto. Qualsiasi persona non merita di sentirsi in imbarazzo. Ha peccato di leggerezza, tutto qui”.

Ma visto che era in vena di confessioni, c’è anche chi le ha chiesto se dopo la scelta di Matteo, uscito dal programma con Valeria e non con lei, stava ancora pensando a lui. Federica non ha usato giri di parole, ma solo spiegato chiaramente un concetto: se non puoi parlare bene di una persona, e lei di Matteo non può farlo, meglio non commentare. Ma per lui, nessuna stima.

Infine ha parlato del piccolo di casa, il figlio Luciano, spiegando che con il papà del bambino funziona tutto bene anche se vivono separati. Si occupa di lui, il bimbo è felice con entrambi ma quando è via lei non vede l’ora che torni subito a casa.