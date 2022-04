Elodie lo sta facendo di nuovo: l’indiscrezione fa impazzire i suoi fan. Nella vita privata dell’amatissima cantante c’è una novità

Se Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme per la terza volta allora per tutte coppie Vip c’è la speranza di riconciliarsi e ripartire. Lo pensano i fan ma in fondo pure loro e forse sta succedendo davvero a Elodie.

Riavvolgendo il nastro, lo scorso autunno la cantante romana aveva chiuso la storia durata oltre due anni con Marracash anche se tra loro era stata una separazione amichevole. Lei lo aveva raccontato a ‘Grazia’, qualche tempo dopo: “Fabio (come si chiama il rapper all’anagrafe, ndb), per me continua a essere famiglia. Le persone mica si dimenticano da un giorno all’altro”.

Poi però lei era stata paparazzata più volte con il modello e manager Davide Rossi e sembrava che con lui avesse davvero chiuso un capitolo per aprirne un altro. Ora però arriva la bomba, sganciata dall’esperto di gossip Alberto Dandolo su ‘Oggi’. Tra la cantante lanciata da Amici e il suo mentore, nonché amore del passato, ci sarebbe un ritorno di fiamma.

Elodie lo sta facendo di nuovo: un riavvicinamento, ma in fondo non si sono lasciati mai

Gli ex fidanzati avrebbero intensificato la loro frequentazione: nulla di più e nulla di meno, ma soprattutto nessuna pistola fumante per far pensare ad un ripensamento. In fondo la loro collaborazione artistica, nata prima dei risvolti sentimentali, era molto intensa e quindi potrebbero semplicemente essere al lavoro su un progetto insieme. Ma la sindrome di Belen-De Martino ha colpito e quindi è bello pensare che anche per loro ci sia di nuovo un futuro insieme.

Quello che era successo la prima volta, lo aveva riassunto bene Elodie: “Non riesco a pensare a me e a lui genitori -aveva raccontato – è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino. Sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”. E spiegava di odiare le regole comuni di una coppia standard, non sentiva di definirlo un ex anche se la loro storia non stava più in piedi.

Oggi che professionalmente parlando sta funzionando tutto benissimo come conferma anche il successo del suo ultimo singolo ‘Bagno a mezzanotte’, Elodie è ancora single. Se sarà per poco o a lungo, lo capiremo nelle prossime settimane.