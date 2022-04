Colpo di scena Netflix: due amatissimi attori dicono addio a una serie TV!

Un nuovo colpo di scena ha colpito una delle serie più amate di Netflix, infatti due attori hanno detto addio: scopriamo di chi si tratta.

Netflix da diversi anni è la casa di diverse serie amatissime dai telespettatori nostrani e dal resto del mondo. Adesso però due protagonisti di uno dei prodotti più amati del colosso sono pronti a dire addio. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Netflix da diverso tempo ha confermato la sesta stagione di una delle serie più amati dagli abbonati al servizio. Stiamo parlando di Elite, che ha già annunciato l’arrivo di cinque nuovi protagonisti. Tra di loro dovrebbe esserci anche l’arrivo del primo studente transgender FtM, che nella serie racconterà il suo difficile percorso di transizione. L’attore Ander Puig ha quindi voluto dire la sua sul suo ruolo all’interno della serie. Infatti ai microfoni Puig ha affermato: “Quando Netflix mi ha offerto il ruolo di Joel sembrava che un sogno diventasse realtà”.

Inoltre Ander ha rivelato che da tempo aspettava un’occasione del genere ed il poter interpretare un ragazzo trans è un vero e proprio onore per lui. L’attore ha poi specificato che questa non è la sua storia, ma spiega bene cosa trascorre un ragazzo trans durante il periodo di transizione. Infine Ander ha spiegato: “Molto recentemente c’è stato un boom nel raccontare la realtà delle donne trans, grazie a serie come Veneno o Euphoria, ma non so perché non succeda lo stesso con gli uomini trans“.

Netflix, Élite dice addio a due protagonisti: Omar e Rebeka non ci saranno

Ovviamente l’arrivo di cinque nuovi studenti non è senza conseguenze. Infatti proprio per fare spazio ai nuovi personaggi, la produzione ha scelto di mandare via due storici protagonisti. Infatti stiamo parlando di due personaggi seguitissimi dal pubblico come Omar (interpretato da Omar Ayuso) e Rebeka (interpretata da Claudia Salas). I due fanno parte rispettivamente della prima e dalla seconda stagione.

Con il loro addio, quindi, della vecchia guardia rimarranno solamente Samuel (interpretato da Itzan Escamilla) e Cayetana (interpretata da Georgina Amoros), anche loro apparsi rispettivamente nella prima e nella seconda stagione. Quindi con l’uscita di scena di Omar e Rebeka rimarranno a Las Encinas: Samuel, Cayetana, Ari, Mencia, Patrick, Philippe, Isadora ed Ivan, ai quali si aggiungeranno le cinque new entry.