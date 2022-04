“Verrà scoperto il segreto”, spoilerato il finale de Il Paradiso delle Signore: pubblico impietrito!

I telespettatori finalmente hanno scoperto il segreto, spoilerando quindi la fine della sesta stagione de ‘Il Paradiso delle Signore’: cosa accadrà.

Il Paradiso delle Signore si avvicina all’ultima puntata della sesta stagione, che è pronta a regalare numerose sorprese. Infatti negli ultimi episodi verrà scoperto il grande segreto. Andiamo a vedere quindi il finale scoperto dai telespettatori.

Oramai l’ultima puntata de ‘Il Paradiso delle Signore‘ è prevista a giorni, con i telespettatori che fremono per sapere come andrà a finire la soap opera. Infatti la serie televisiva anche quest anno è riuscita a far registrare record di ascolti, confermandosi un caposaldo del palinsesto Rai. Ovviamente sarà un finale di stagione, visto che il servizio pubblico ha confermato le riprese per i nuovi episodi.

Tutto è pronto quindi per il gran finale che sarà contraddistinto da colpi di scena e risvolti inaspettati. Inoltre i telespettatori avranno finalmente la possibilità di assistere al matrimonio tra Salvatore e Anna. A spoilerare il grande finale ci hanno pensato proprio i due attori che interpretano gli amati personaggi, nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Andiamo quindi a vedere le rivelazione dei due protagonisti della soap opera.

Il Paradiso delle Signore, Emanuel Caserio spoilera il finale: le anticipazioni dell’attore

Ad anticipare il grande finale della sesta stagione de ‘Il Paradiso delle Signore‘ ci ha pensato Emanuel Caserio, che interpreta Salvatore nella soap opera. Infatti l’attore ha concesso un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha affermato: “Anna non sarà la donna perfetta per i suoi canoni ma lui si è aperto accogliendo lei e sua figlia Irene” – ha poi continuato – “Poi non so cosa succederà quando scoprirà che Anna non gli ha detto tutta la verità“. Sempre sulle pagine del settimanale Caserio si è sbilanciato, offrendo il suo personale punto di vista sul matrimonio.

Infatti l’attore ha ammesso che il vestito scelto dal suo personaggio è molto classico ed anche a lui piace molto mentre c’è qualcos’altro che avrebbe fatto diversamente. Emanuel ha quindi affermato: “A me sembrano che manchino i preparativi, l’addobbo con i fiori nelle case degli sposi per esempio. E poi la camminata dello sposo dall’ingresso della chiesa all’altare sotto braccio alla mamma” – ha poi concluso – “Invece vedremo solo l’entrata e l’uscita dalla chiesa“. Cresce quindi l’attesa per l’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore, pronto a sorprendere i telespettatori.