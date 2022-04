Manuel Bortuzzo-Lulù, nuovo terremoto: il gesto del fratello Kevin sconvolge tutti! E’ successo tutto in modo inaspettato

A creare un certo clima di tensione ora non bastano solo le sorelle della principessa ma anche il fratello del nuotatore. Una situazione che si fa sempre più ingarbugliata.

L’amore tra loro è grande ma il momento non è sicuramente facile. La vita all’interno della Casa del Grande Fratello era profondamente diversa da quella reale e di questo se ne sono accorti anche Manuel e Lulù. I due convivono nell’appartamento del nuotatore a Roma e devono fare i conti con altri personaggi familiari che gli ruotano attorno.

Ad esempio alla famiglia dello sportivo non va molto a genio né Lucrezia né le sue sorelle, creando spesso un clima di tensione. Frecciatine più o meno velate che Manuel mal digerisce ma con cui deve convivere.

Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, aveva sempre dichiarato pubblicamente di non vedere Lulù come la persona giusta accanto a suo figlio. La polemica era scoppiata già durante lo svolgimento del reality e non si è placata nemmeno dopo la fine. Il genitore del 20enne triestino ha addirittura smesso di seguire sui social network la ragazza.

Manuel Bortuzzo, altro colpo di scena con Lulù: entra in gioco anche il fratello minore Kevin

In tutto questo un altro attore non protagonista è entrato nella scena. Si tratta di Kevin, fratello minore di Manuel. Il quindicenne ha smesso di essere un follower di Lucrezia su Instagram, seguendo l’esempio del padre, ma è andato addirittura oltre. Ha iniziato ad aggiungere storie in compagnia di Federica, l’ex fidanzata di Manuel. La giovane era molto amata dalla famiglia Bortuzzo e mantiene tutt’oggi ottimi rapporti con quasi tutti loro.

Fino a questo momento la Selassié non ha mai commentato questi video, concentrandosi solo sul rapporto con Manuel. Lei stessa ha fatto sapere sui social di aver trascorso la Pasqua con il suo innamorato e che le cose stanno filando per filo e per segno.

Il loro grande amore sembra aver superato finora diversi ostacoli e i due sembrano pronti a lottare contro ogni avversità. Vedremo se la famiglia di lui riuscirà a mettergli i bastoni tra le ruote.