La Regina Elisabetta lo ha fatto davvero: è accaduto dopo l’incontro con Harry e Meghan

Da Buckingham Palace soltanto ottime notizie sulla Royal Family: la Regina Elisabetta ha deciso dopo l’incontro con Harry e Meghan

Gli ultimi anni della Royal Family sono stati eccessivamente tormentati, a parte la morte del principe Filippo, ci sono stati una serie di screzi che sono arrivati sulle bocche di tutti ed hanno soltanto amplificato i rumors.

La Royal Family ha vissuto anni molto complicati, dalla dipartita del Principe Filippo agli screzi continui con Harry e Meghan che hanno preferito gli Stati Uniti d’America al Regno Unito, rilasciando anche lunghe interviste in cui hanno svelato retroscena della loro famiglia per niente graditi alla Regina Elisabetta. Com’è ovvio che sia, la coppia insieme ai figli non hanno passato gran tempo con tutta la Royal Family, a mala pena si sono presentati i giorni del funerale del nonno di Harry.

Inevitabilmente le loro scelte hanno ferito non solo la padrona di casa, ma anche William e Kate, nonché il Principe Carlo che ha provato a tenere unita la famiglia finché ha potuto, ma con scarsi risultati. Negli ultimissimi tempi, però, qualcosa sembra essere cambiato.

Royal Family, pace fatta tra la Regina Elisabetta, Harry e Meghan

Finalmente i duchi del Sussex sono tornati nel Regno Unito e sembrerebbe che l’ascia di guerra sia stata deposta sia da un lato che dall’altro: su Buckingham Palace sembra essere tornato finalmente il sereno. Se tempo fa sembrava che Harry e Meghan non volessero più saperne nulla della Royal Family, adesso c’è qualche barlume di speranza che le cose tornino man mano come prima e possano tutti tornare a vivere nella spensieratezza e serenità che li ha contraddistinti per un lungo tempo.

Successivamente, la coppia è volata in Olanda per gli Invictus Games, le Olimpiadi ideate proprio da Harry per i veterani feriti, dove hanno preso parte all’evento. A tal proposito, il Principe ha commentato alla BBC: “Devo dire che è stato fantastico rivederla, e sono certo che sarebbe stata felice di essere qui se avesse potuto”, riferendosi alla cara nonna. Non è tutto, perché sembrerebbe che Harry e Meghan abbiano in programma di presentare Archie e Lilibet alla Royal Family non appena sarà possibile.