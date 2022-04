Isola dei Famosi 2022, il pubblico non dà scampo: spunta il nome dell’ottavo eliminato

La vita dei naufraghi dell’Isola dei Famosi prosegue a gonfie vele in Honduras, ma stasera qualcuno uscirà a malincuore

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi di giovedì 14 aprile, in nomination sono finiti Estefania Bernal e Roger Balduino contro Jeremias Rodriguez. “Chi vuoi salvare?” il pubblico è stato molto chiaro.

In nomination dall’ultima puntata dell’Isola dei Famosi sono finiti la coppia formata da Estefania Bernal e Roger Balduino contro Jeremias Rodriguez. “Chi vuoi salvare?” è stata la domanda posta ai fan che hanno votato e dato il loro responso: non è detto che si tratti di un’eliminazione diretta, ma può darsi che chi verrà votato di meno finirà su un’altra Isola con gli altri naufraghi.

Dal sondaggio condotto da grandefratelloforumfree, è evidente la vittoria schiacciante di Estefania Bernal e Roger Balduino con il 74,25% dei voti di 435 partecipanti, contro solo il 25,75% di Jeremias Rodriguez che perde quasi con il 50% di preferenze in meno. Una batosta non indifferente per il fratello di Cecilia e Belen che nel corso dell’ultima settimana ha fatto particolarmente discutere i suoi compagni avventurieri ed i telespettatori.

Isola dei Famosi, cambia la programmazione: i naufraghi devono riorganizzarsi

Esattamente come l’anno scorso, anche quest’anno i naufraghi dell’Isola dei Famosi si trovano a condividere un lembo di terra dell’Honduras con i loro colleghi iberici dal reality show Superviventes. Per Ilary Blasi, il suo inviato Alvin ed i naufraghi cambieranno un po’ di cose. Innanzitutto, la puntata di giovedì 21 aprile non andrà in onda e sarà sostituita dal film del 2020 di Alberto Ferrari con Luca e Paolo, Un Figlio di Nome Erasmus. Pertanto la prossima puntata del reality show andrà in onda a partire da lunedì 25 aprile, ma le novità non finiscono qui.

A partire da giovedì 28 aprile, l’Isola dei Famosi riprenderà la sua consueta programmazione, con l’unica differenza che, d’ora in poi, le puntate del giovedì non saranno più in diretta, ma precedentemente registrate perché da accordi l’isola sarà lasciata ai colleghi iberici di Supervivientes. Ciononostante, i telespettatori più affezionati potranno seguire ancora i loro naufraghi nel daytime dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle 16:40 e su Mediaset Play Infinity dalle 20:30.