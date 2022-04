“Grandissima preoccupazione”, il grido di dolore di Antonella Clerici: cos’è successo

Un Antonella Clerici addolarata ha espresso la sua grande preoccupazione. Andiamo a vedere il motivo dell’angoscia della conduttrice.

Torna a parlare con il cuore in mano Antonella Clerici. Infatti la conduttrice ha deciso di non nascondersi più andando a dire la sua sul periodo più difficile per il mondo intero. Andiamo a vedere le sue parole.

Da oramai diversi anni il mondo si trova in un equilibrio sempre più precario. Infatti dopo due anni di pandemia è esplosa la guerra tra Russia ed Ucraina, proprio quando si iniziava a vedere la luce in fondo al tunnel. Proprio un periodo di pace sembra quindi un lontano ricordo per tutti, anche per uno dei volti più sorridenti della televisione italiana come Antonella Clerici.

Il noto volto della Rai adesso è conduttrice di E’ sempre mezzogiorno. Nel corso della ultima settimana Antonella ha voluto rilasciare un’intervista al settimanale Intimità, dove ha preso la parola appunto sul complicato periodo globale. Nel corso del dialogo con il giornalista, la Clerici ha svelato anche quelle che sono le sue paure personali. Andiamo quindi a vedere le parole della famosa presentatrice Rai.

Antonella Clerici si confessa: “Sto spiegando tutto a mia figlia senza terrorizzarla”

Nel corso della sua intervista al settimanale Intimità, Antonella Clerici ha confessato come sta vivendo questi ultimi anni. Infatti la presentatrice ha affermato: “Sto cercando di spiegare a mia figlia ciò che sta accadendo da un punto di vista storico, senza farle venire terrore del nucleare, pur vivendo la cosa con grandissima preoccupazione come tutti noi“. Inoltre la presentatrice ha rivelato di star puntando su empatia e solidarietà.

Inoltre nel corso dell’intervista la conduttrice ha anche rivelato alcuni segreti sull’educazione che sta dando ai propri figli. Infatti parlando di come sta crescendo la piccola Maelle, la presentatrice ha affermato: “Ho capito che la sua è un’età importante alla quale è bene arrivare preparati” – ha poi continuato – “Cerco sempre di rivolgermi a mia figlia con calma e mai con rabbia, anche se lei sa che su una cosa non transigo: la scuola“. Infine la Clerici ha rivelato che durante il suo ‘E’ Sempre Mezzogiorno‘ al momento della cucina con i cuochi riesce a parlare di tutto.