Uomini e Donne anticipazioni: rottura clamorosa al Trono Over, Luca vicino alla scelta. Ancora grandi emozioni nella puntata di oggi

Quando pensavamo di avere visto tutto, in realtà era solo una piccola parte e vale anche per Uomini e Donne. Perché la puntata del 13 aprile promette grandi emozi9okji ma soprattutto stravolgimenti in serie.

Le anticipazioni di Uomini e Donne infatti fanno tornare i l pubblico ad un passato recente che credeva di aver ormai archiviato. Come spiega la pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’ infatti il grande protagonista ancora una volta sarà Riccardo Guarnieri che da poco ha fatto il suo rientro del dating show di Canale 5.

Il cavaliere pugliese, famoso soprattutto per la tormentata storia con Ida Platano, dopo essere tornato ha cominciato ad uscire con Gloria. E la dama fin da subito ha dimostrato di avere una certa intesa, anche perché lei era molto interessata a Ricardo da tempo. I due sono usciti insieme e tra loro è scattato anche un bacio. Quindi quello che succederà in studio sorprenderà tutti.

Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Luca è vicina, sorprese in vista

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne Riccardo aveva confermato di essere fisicamente attratto dalla donna ma non riesce ad andare oltre. E quindi arriverà una decisione in qualche modo clamorosa: Guarnieri saluterà Gloria chiudendo così in fretta la sua conoscenza per dedicarsi ad altro.

Finirà per ballare ancora una volta con Ida Platano e il sospetto è che tra i due non sia così tutto archiviato come vogliono farci credere. La loro è stata una storia appassionante, finita in un punto morto. Avranno la forza di riprovarci oppure dobbiamo pensare che sia tutto archiviato?

Ma nella puntata di oggi potrebbe esserci ancora spazio per il Trono Classico. Anche qui le sorprese non sono mancate perché dopo il focoso bacio di Luca Salatino alla corteggiatrice Soraia è arrivata la conferma. Maria De Filippi ha annunciato che Lilli non tornerà più nel programma, delusa per quello che è successo.

In effetti il tronista nelle ultime puntate l’aveva spesso messa da parte preferendo cominciare a frequentare Aurora, l’ultima arrivata. E così la ragazza ha deciso di dare un taglio ancora prima della scelta che comunque ormai dovrebbe essere vicina.