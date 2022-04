Meteo, vince ancora l’alta pressione. Come sarà la Pasqua degli italiani? Le previsioni per i prossimi giorni sono abbastanza chiare

Dopo mesi di grande siccità, soprattutto al Nord, il grande timore degli italiani è che i meteo voglia vendicarsi proprio adesso che comincia la stagione delle vacanze. Si comincia con quelle pasquali, ma poi ci sarà il 1° maggio, il 2 giugno, la tornata elettorale a ridosso della chiusura per le scuole e tutti sperano nel bel tempo.

La buona notizia è che almeno per questa settimana in effetti sarà così perché l’Italia è ancora interessata dall’alta pressione. Significa in concreto che da qui ai prossimi giorni avremo in generale tempo stabile e asciutto, con la presenza di alcuni nubi che però si riveleranno innocue.

In concreto significa che le temperature quasi ovunque in Italia avranno valori superiori (in qualche caso anche molto) alle medie stagionali. Attorno a Pasqua potrebbero arrivare correnti fredde dall’est Europa che interesseranno parzialmente anche il nostro Paese ma per ora ci godiamo questa estate anticipata. E sarà così almeno fino a sabato 16 aprile.

Meteo, le precisioni sulle regioni italiane. Picchi di caldo al Nord

In generale su tutte le regioni italiane le previsioni meteo per oggi, 12 aprile, confermano che saranno in aumento sia i valori minimi che quelli massimi. In media, le minime saranno comprese tra i 9° e gli 11° mentre le massime potranno superare abbondantemente in qualche caso i 22°-23°.

Guardando nel dettaglio, al Nord cielo coperto al mattino sul basso Piemonte, nella Liguria di Ponente e sul Trentino-Alto Adige mentre in Veneto sono previste nebbie. Ma nel corso della giornata sarà il bel tempo a farla da padrone nonostante l’arrivo di alcune nubi su Lombardia e Triveneto nel pomeriggio senza conseguenze. Sono previsti 18° a Torino. 19° a Milano e 15° a Venezia.

Al Centro, nubi in aumento in Sardegna, soprattutto nella zona meridionale e orientale, con la possibilità di qualche isolato temporale. di breve durata. Sul resto dell’isola e più in generale sulle regioni peninsulari, condizioni di tempo stabile con transito di velature che si riveleranno senza conseguenze. Sono previsti 19° di massima a Roma e 21° a Firenze.

Infine al Sud: molte nubi senza però nessuna precipitazione in Sicilia, un po’ di nebbia nella parte settentrionale della Puglia. Le città più calde saranno Bari e Napoli con 18°, poi Palermo con 17°.