“Era tutto organizzato”. Clamorosa rivelazione a L’Isola dei Famosi 2022: pubblico sotto choc

Clamoroso retroscena all’Isola dei Famosi. “Era tutto organizzato” e il pubblico è rimasto senza parole.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, show condotto da Ilary Blasi. La diretta si è aperta mostrando al pubblico le clip riassuntive della settimana dei naufraghi. Dopo alcune domande rivolte ai concorrenti da parte della conduttrice e i suoi opinionisti, si è passati alle eliminazioni e dunque al verdetto del pubblico.

Nel corso della puntata però c’è stato un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Protagonista dell’episodio la sorella di Belen, Cecilia Rodriguez che ha svelato che una prova all’Isola dei Famosi era organizzata. La showgirl argentina non alludeva all’edizione in corso ma a quella passata, ossiq quando c’era Ignazio Moser tra i concorrenti. Quest’anno Cecilia è una degli ospiti in studio ed il suo compito è sostenere Jeremias e Gustavo, fratello e papà.

L’ex naufraga si è lasciata scappare qualcosa di troppo, più del consentito. Nulla di grave visto che si tratta di una prova di cui è stata protagonista ma come ospite e non come concorrente. Sul web però il pubblico ha fatto notare quanto sia sorpreso da come possa essere tutto architettato.

Cecilia Rodriguez ha svelato che la prova della stagione passata de L’Isola dei Famosi con Arianna Cirrincione era organizzata. Quando Ilary Blasi l’ha interpellata per commentare la mancata prova per diventare leader dei due Rodriguez sull’Isola lei si è detta sollevata ed ha spiegato che si tratta di una prova molto difficile in cui ci si graffia tanto. La conduttrice ha ricordato al pubblico che la sorella di Jeremias ha fatto la prova l’anno scorso e la Rodriguez ha confermato tutto e poi aggiunto: “Lei è caduta dopo un secondo. Sì, era un po’ organizzato alla fine, diciamo la verità”.

Nicola Savino, uno degli opinionisti dello show, era stupito: “Come organizzato?”. Forse quello di Cecilia è stato anche un tentativo di smascherare gli autori del programma in cui era ospite. La Rodriguez però ha ribadito: “Sì doveva cadere lei, era così. Però è caduta prima del dovuto”. Ilary Blasi non ha però replicato ed ha deciso di proseguire la diretta come se nulla fosse.