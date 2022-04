“Jeremias Rodriguez via”, rivelazione assurda all’Isola dei Famosi: da non credere!

Jeremias Rodriguez fuori dall’Isola dei Famosi, è questa l’ultima clamorosa indiscrezione sul reality show: scopriamo cos’è successo.

Una nuova clamorosa indiscrezione vede un Jeremias Rodriguez pronto ad abbandonare l’Isola dei Famosi. Nelle ultime puntate il freatello di Belen è stato molto critico: cosa sta succedendo nel reality.

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta procedendo a gonfie vele, con numerosi colpi di scena. A svelare un clamoroso retroscena ci ha pensato Antonio Zequila che qualche giorno fa ha parlato a Pomeriggio 5. Zequila ha partecipato anche lui a questa edizione dell’Isola dei Famosi ed ha svelato un segreto riguardante Jeremias Rodriguez, ribadito anche durante un’intervista a SuperGuida TV sull’ex “collega” de L’Isola.

Infatti Antonio Zequila ha rivelato di essere molto deluso dal comportamento di Jeremias Rodriguez definendolo addirittura “arrogante, maleducato e irrispettoso“. Inoltre l’ex naufrago è tornato sull’episodio che si è verificato durante il temporale che ha messo in apprensione i naufraghi. Infatti Antonio ha affermato: “Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto “stai zitto” al padre” – l’ex naufrago ha poi continuato – “Gustavo è poi uscito fuori in lacrime e io l’ho abbracciato. Gli ho chiesto il motivo per il quale Jeremias si fosse comportato in quel modo“. Andiamo quindi a vedere la confessione di Zequila.

Antonio Zequila contro Jeremias Rodriguez: “Ha inveito contro produzione e autori”

Antonio Zequila durante la sua intervista a SuperGuida TV ha quindi svelato il motivo per cui è contro Jeremias Rodriguez. Infatti dopo lo spiacevole siparietto con il figlio, lo stesso Gustavo Rodriguez ha rivelato a Zequila di essere rimasto dispiaciuto per il comportamento di Jeremias Rodriguez. Inoltre l’ex gieffino ha fatto sapere qualcosa che non si era visto.

Stando alle parole di Antonio, Jeremias ha inveito contro produzione e autori. Infatti Zequila ha continuato: “Voleva abbandonare il gioco, voleva chiamare la sorella, poi l’avvocato. Parlando dell’Isola ha detto che era un reality di m***a. Mi chiedo allora per quale motivo ha deciso di partecipare. Non mi piacciono poi le persone che nella vita vivono di riflesso, le sanguisughe“.

Questa quindi è stata la versione di Antonio Zequila su Jeremias Rodriguez. Vedremo quindi se l’episodio emergerà durante un ipotetico confronto nelle prossime puntate de L’Isola dei Famosi. Quindi non resta che attendere le prossime puntate per scoprire se l’argomento verrà sviscerato in studio con Ilary Blasi.