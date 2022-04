Amici 21, brutto infortunio per uno dei protagonisti di quest’edizione: le sue condizioni

Non è la prima volta che capita durante quest’edizione di Amici di vedere infortuni: è successo durante le riprese

Ieri, giovedì 7 aprile, ci sono state le riprese della quarta puntata del serale di Amici 21 di cui si sa già il nome di uno degli eliminati. Tuttavia, il male peggiore non è questo, quanto un infortunio durante la puntata.

Quest’anno a creare più teatrini sono la squadra Cuccarini-Todaro contro Zerbi-Celentano anche per una questione numerica, visto e considerato che Peparini-Pettinelli sono rimasti in 3. Ad ogni modo, la loro rivalità è stata alimentata grazie ai mesi di preparazione al serale con pareri evidentemente discordanti soprattutto per quel che riguarda la maestra di danza ed il suo collega di latino che crede molto nella crescita personale e professionale dei ragazzi.

Com’è noto, la squadra Zerbi-Celentano è rinomata per i guanti di sfida proposti, a tal punto che Cuccarini-Todaro hanno inventato un loro guanto di sfida personale per mettersi in gioco tra docenti. Le performance vanno avanti sin dalla prima puntata del serale e non è finita qui, perché anche stavolta i professori saranno chiamati ad esibirsi.

Amici 21, Lorella Cuccarini si infortuna durante il guanto di sfida: come sta adesso

Questa volta è andato in scena il musical con Zerbi-Celentano che hanno portato una rivisitazione di Dirty Dancing, in maniera sempre molto divertente che ha fatto ridere lo studio ed i giudici, mentre Cuccarini-Todaro hanno ballato sulle note dei Blues Brothers portano a casa l’ennesima vittoria schiacciante collezionando un 4-0. Tuttavia, stando alle anticipazioni della puntata di domani, sabato 9 aprile, sembrerebbe che durante l’esibizione Lorella Cuccarini si sia fatta male accusando male al ginocchio. Non è chiara ancora la dinamica, se è caduta o se ha fatto un passo falso, ma sulle sue condizioni ci sono chiare novità.

A seguito del male accusato, Lorella Cuccarini ha proseguito tranquillamente la puntata senza accusare particolari dolori o almeno non l’ha dimostrato. Le riprese sono state realizzate senza intoppi di alcun genere e senza doversi fermare, pertanto, fintanto che non ci sono notizie ufficiali in merito, sembrerebbe che si sia trattato solo di una cosa di poco conto.