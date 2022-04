La guerra intrapresa dalla Russia contro l’Ucraina è ormai arrivata al quarantesimo giorno. Ieri, domenica 3 aprile, il mondo è stato sconvolto dalle immagini arrivate da Bucha, un sobborgo distante 37 chilometri da Kiev, che ritraggono decine di cadaveri di civili abbandonati per strada. Alcuni avevano le mani legate e mostrano segni di torture. “È un massacro di civili, non credete ai russi perché stanno continuando a dire menzogne“, ha denunciato il sindaco di Kiev parlando dei crimini di guerra commessi a Bucha. Le immagini satellitari di Maxar mostrano una fossa comune accanto a una chiesa a Bucha. La Russia nega la responsabilità del massacro.

Il premier ucraino Zelensky ha anticipato che i “crimini di guerra” compiuti dai russi a Bucha saranno oggetto di dibattito del Consiglio di sicurezza dell’Onu martedì. I responsabili “meritano solo la morte”, ha tuonato Zelensky.

Il ministro degli Esteri italiano Luigi di Maio ha annunciato: “Forniremo le prove per punire i crimini di guerra” e annuncia nuove sanzioni. Il Papa si è detto disponibile ad andare a Kiev.

Borrell: Ue condanna il massacro di Bucha, urgenti altre sanzioni

“L’Ue condanna con la massima fermezza le atrocità commesse dalle forze armate russe in una serie di città ucraine occupate, che ora sono state liberate”. Così l’alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera Josep Borrell in una nota. “L’Ue continuerà a sostenere fermamente l’Ucraina e avanzerà con urgenza nell’elaborazione di ulteriori sanzioni contro la Russia”.

Kiev: i soldati russi uccisi salgono a 18.300

Lo hanno reso noto le forze armate di Kiev, secondo quanto riporta il Kiev Independent. Le truppe russe avrebbero perso finora 647 carri armati, 1.844 veicoli blindati da combattimento, 330 pezzi di artiglieria, 107 lanciarazzi multipli, 147 aerei, 134 elicotteri, 76 serbatoi cisterne di carburante, 1.273 veicoli, 7 navi e 92 droni.

Zelensky: nonostante le atrocità, i negoziati continuano

“È difficile dire come, dopo tutto quello che è stato fatto, possiamo avere qualsiasi tipo di negoziato con la Russia. Questo è a livello personale. Ma come presidente, devo farlo. Ogni guerra deve finire”. Con queste parole, pronunciate alla Cbs, il presidente ucraini Volodymyr Zelensky ha ribadito il suo impegno a continuare i negoziati con la Russia, nonostante le atrocità commesse.

Varsavia chiede una commissione di indagine per genocidio

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha chiesto di aprire un’indagine internazionale su quello che ha chiamato “genocidio”, compiuto in Ucraina dai russi. “Siamo proponendo una commissione internazionale per indagare su questo crimine di genocidio”, ha affermato riferendosi ai civili uccisi a Bucha.

Fonti rivelano identità del comandante russo a Bucha

Media ucraini hanno diffuso questa mattina alcune informazioni sull’identità del presunto comandante che ha guidato il massacro dei civili a Bucha. Secondo gli attivisti di InformNapalm, l’unità militare 51460, 64a brigata di artiglieria motorizzata coinvolta nei crimini di guerra, sarebbe stata comandata dal tenente colonnello Omurbekov Asanbekovich.

Волонтери InformNapalm знайшли дані командира в/ч 51460, 64-та окрема мотострілецька бригада, яка за попередніми даними скоїла воєнні злочини в м.#Буча, Київської області. підполковник Омуреков Азатбек Асанбековичhttps://t.co/GUzLmMwxBD pic.twitter.com/v8AQCCQJpr — InformNapalm (@InformNapalm) April 3, 2022

Missili su Ternopil

Un attacco missilistico è stato sferrato su Ternopil, città dell’Ucraina occidentale. Lo ha annunciato il sindaco Serhiy Nadal, che ha precisato che l’allarme aereo è in corso ed ha chiesto hai cittadini di restare nei rifugi. Un missile nemico sarebbe stato abbattuto a Slavuta, nella regione di Khmelnytsky.

Mattarella: “Ogni guerra è disumana, mine anti-uomo crimine contro umanità”

“Ogni guerra è disumana. Nelle guerre si possono assumere decisioni tanto crudeli da travalicare ogni limite di orrore. Disseminare il terreno di mine anti-uomo e usare ordigni speciali, che hanno come scopo terrorizzare la popolazione e provocare stragi di cittadini inermi, è una di queste e costituisce un crimine contro l’umanità che si aggiunge alle responsabilità del conflitto”. Così il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella nella Giornata internazionale dell’Onu per l’azione contro le mine e gli ordigni bellici inesplosi. La giornata, aggiunge, “è un’occasione preziosa per sensibilizzare i cittadini e le comunità contro la fabbricazione e l’uso di questi strumenti di morte particolarmente odiosi e subdoli, e adoperati, tuttavia, nonostante siano banditi da convenzioni e trattati”.

Macron favorevole a nuove sanzioni Ue contro Mosca

“Ci sono indizi molto chiari di crimini di guerra” nella città di Bucha, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron all’emittente France Inter ed ha aggiunto che è “quasi accertato che fosse presente l’esercito russo”. Per questa ragione “nei prossimi giorni ci deve essere un accordo europeo, questo è quello che voglio”, ed ha spiegato che nei prossimi giorni avvierà una discussione con la Germania per proporre nuove sanzioni contro la Russia da parte dell’Ue, riguardanti il petrolio e il carbone.

Mosca accusa gli Usa sui video di Bucha

Mentre il mondo intero è sconvolto per le immagini di civili torturati e massacrati a Bucha, la Russia accusa Mosca di aver manovrato i video dei civili morti ripresi. Secondo il Cremlino sarebbero stati “ordinati” dagli Stati Uniti nell’ambito di un complotto per incolpare la Russia.

Il giornalista della Bbc Shayan Sardarizadeh ha pubblicato un thread su Twitter che parla delle “affermazioni russe secondo cui i video sono falsi o i corpi sono effettivamente vivi”. Sardarizadeh mostra che il presunto movimento del braccio di un civile morto, è l’effetto di una goccia di pioggia sullo schermi. In un secondo caso invece, lo specchietto retrovisore di un’auto deformerebbe le immagini dei corpi e degli edifici.

2) It’s important to note we do not know at this stage what exactly happened to those civilians lying dead on the streets of Bucha. That requires a separate investigation. We are merely focusing on Russian claims that the videos are fake or the bodies are actually alive. pic.twitter.com/Yz2K9QY0Az — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) April 3, 2022

Auto con bandiere russe a Berlino

“La parata della vergogna”. Questo è, secondo la Bild, popolare tabloid tedesco, la parata con centinaia di auto che si è tenuta ieri a Berlino, dove a poche ore dalla diffusione delle immagini di Bucha, “circa 900 persone”, hanno intrapreso un corteo in auto con bandiere russe e cartelloni con la scritta “Basta odio verso i russi”. I politici di Spd e Cdu hanno criticato la parata, la cui autorizzazione era stata chiesta con l’intento di “fermare la propaganda nelle scuole, garantire protezione ai russofoni, impedire la discriminazione”.

An enormous car parade of cars with mostly Russian flags in Berlin, #Germany, today. Reportedly, the parade in support of Russia gathered 5000 cars. They can’t complain about the media blackout in Germany. They have access to information and can see what Russians did in Bucha. pic.twitter.com/20Oco5p3RB — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) April 3, 2022

Putin potrebbe essere “ricercato per crimini di guerra entro fine anno”

In un’intervista al Corriere della Sera, Cuno Tarfusser, giudice della corte penale internazionale con sede all’Aia dal 2009 al 2019, spiega che Vladimir Putin rischia di essere ricercato dalla Corte penale internazionale: “Direi proprio di sì. In Ucraina si commettono crimini di guerra ogni giorno”. Per un mandato di cattura non sarà necessario attendere anni: “Non credo, ci si potrebbe arrivare entro la fine dell’anno. In questa guerra non bisogna andare lontano per individuare i responsabili e raccogliere le prove”.

Russia mobilita altri 60mila soldati

Missile su Odessa

Agenzia spaziale russa: stop a collaborazioni con chi aiuta Kiev

Il Roscosmos, Agenzia spaziale russa, non collaborerà con i Paesi che forniscono armi a Kiev e danno supporto politico all’Ucraina: “Roscosmos ha interrotto i progetti congiunti con i Paesi occidentali. Per ragioni morali ed etiche. Non avremo alcuna cooperazione con i Paesi che forniscono armi e istruttori, oltre a fornire supporto politica alla giunta fascista di Kiev. Nessuno”. Così il direttore dell’Agenzia Dmitry Rogozin.

Lavrov incontrerà delegazione della Lega Araba

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov incontrerà una delegazione della Lega Araba a Mosca, per discutere della situazione in Ucraina. Il gruppo sarà formato dal segretario generale della Lega Araba e i ministri degli Esteri di Algeria, Egitto, Giordania, Sudan e Iraq. Lo scopo è cercare di mediare per trovare una soluzione politica tra Russia e Ucraina.

Zelensky ai Grammy: “Musica contro il silenzio della guerra”

“Riempite il silenzio della guerra con la vostra musica. Cosa c’è di più antitetico della musica? Il silenzio di città in rovina e persone uccise”. Così il presidente ucraino Zelensky durante l’intervento alla cerimonia di consegna dei premi Grammy.

Onu: 1.417 morti da inizio guerra, tra cui 59 bambini

Dalle 4 del 24 febbraio, giorno dell’invasione russa in Ucraina, alla mezzanotte del 2 aprile 2022, l’Ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha registrato 1.417 morti e 2.038 feriti. Tra i morti, 293 uomini, 201 donne, 22 ragazze, 40 ragazzi, 59 bambini, 802 persone di sesso ancora sconosciuto e 92 bambini feriti.

