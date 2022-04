Gemma Galgani, altra tremenda batosta: la rivelazione scoraggia i fan

Una nuova rivelazione di Gemma Galgani ha scoraggiato tutti i fan di Uomini e Donne. Andiamo a vedere come cambiano le dinamiche del dating show.

Gemma Galgani continua ad essere la protagonista assoluta di Uomini e Donne. Andiamo quindi a vedere quale rivelazione ha scoraggiato tutti i fan e cos’è successo all’interno del dating show.

Non è un periodo fortunatissimo per Gemma Galgani, con la dama torinese che appare perseguitata dalla sfortuna. Infatti la protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ultimamente non sta ricevendo critiche solamente da Tina Cipollari, ma anche dal pubblico a casa stufo del suo comportamento. Ora il cavaliere Luigi Martino Volta, che ha avuto modo di intraprendere una conoscenza (poi naufragata) con la dama torinese ha svelato perché lei ha deciso di chiudere.

Infatti le parole di Luigi Martino Volta sono arrivate direttamente su Uomini e Donne Magazine. Sul settimanale riservato al dating show, il cavaliere ha affermato: “Lei si è rivolta a Franco quando ha capito che tra noi non sarebbe andata. C’era l’argomento spinoso della distanza“. Quindi sarebbe stata proprio la distanza tra i due a creare una frattura non ricomponibile per Gemma. Andiamo quindi a vedere le altre parole del cavaliere secondo il quale si è scambiato anche un bacio con la dama.

Uomini e Donne, Gemma Galgani sconcerta i fan: cos’è successo con Luigi Martino Volta

Nel corso della sua intervista a Uomini e Donne Magazine, Luigi Martino Volta ha riportato anche un bacio che si è scambiato con la Galgani. Infatti i due si sono trovati a cena insieme e dopo sono rimasti a chiacchiere fuori dalla hall dell’albergo, anche se faceva freddo. Il cavaliere ha così raccontato che al momento di congedarsi l’ha stretta dandole un piccolo bacio a stampo e due sul collo. Tra i due c’è anche stato un abbraccio tenero.

Dopo questo evento Luigi Martino Volta si è chiesto come sarebbe andata a finire la serata qualora lei lo avesse invitato a salire. Il tutto ovviamente senza alcuna malizia, visto che i due avrebbero continuato a chiacchierare amabilmente senza fare alcunché. Inoltre Luigi ha poi aggiunto che se Gemma Galgani sta bene con il professor Franco allora non è la persona giusta adatta a lui. D’altronde i due hanno litigato nello studio di Uomini e Donne e si è visto come siano totalmente diversi.