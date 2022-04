Anticipazioni Beautiful, nuovo addio della coppia? Arriva un crossover da urlo

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che verranno trasmesse fino all’8 aprile vedono un gesto di Zoe che potrebbe davvero compromettere tutto. La soap opera si prepara anche ad un incredibile crossover, che vedrà arrivare Flo.

Sono dei giorni molto turbolenti per le coppie della soap opera più amata e longeva di sempre, in onda ogni giorno dalle 13:40 su Canale 5, Beautiful. Bill continuerà a fare l’impossibile per ottenere il perdono di Katie, e le proporrà di iniziare insieme un percorso sentimentale insieme: lei sarà tormentata da mille dubbi e dalla voglia di dirgli addio.

Carter è molto contento che Zoe abbia accettato di sposarlo, ed è dunque corso da un perplesso Ridge a chiedergli di fargli da testimone di nozze. Le anticipazioni che riguardano la puntate di Beautiful fino all’8 aprile, però, rivelano quanto la ragazza si senta ancora attratta da Zende, e vorrebbe anche mandare il matrimonio in frantumi per lui.

Quale sarà la decisione finale di Zoe? Carter o Zende? Nelle puntate di Beautiful fino all’8 aprile la risposta

Dopo che Zende le aveva spiegato il significato del suo messaggio, Zoe piomba di nuovo nell’incertezza: è meglio Carter o Zende? Chiederà anche consiglio alla sorella Paris, che le suggerirà di rispettare gli impegni presi con il promesso sposo. Zoe, però, non le darà ascolto, ed andrà a casa di Zende, sicura di trovarlo da solo.

Inaspettatamente, Zende respingerà le avances di Zoe. Per quanto tempo ancora riuscirà a reprimere i suoi reali sentimenti? Nel frattempo, i Forrester cercheranno di far notare a Carter che la sua futura sposa non ha scelto la data delle nozze. Lui è completamente accecato dall’amore e risponderà che lei è solo molto impegnata al lavoro.

Anticipazioni Beautiful fino all’8 aprile: in arrivo un incredibile crossover fra due soap opera americane: chi sarà la protagonista

Nelle prossime puntate di Beautiful ci sarà un crossover con un’altra famosa telenovela. Questo vuol dire che i personaggi di due celebri soap opera si incontreranno e creeranno delle dinamiche insieme. Gli attori di Beautiful, quindi, si troveranno sul set con quelli di Febbre d’amore, che purtroppo non è più trasmessa in Italia.

In particolare, nelle anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda fino all’8 aprile, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni rivela che la protagonista di questo crossover sarà proprio Flo. La ragazza volerà da Genoa City, la città immaginaria in cui è ambientata Febbre d’amore, fino a Los Angeles. Cercherà maggiori informazioni su una certa Sally.

Ecco l’attrice che interpreta Flo in Febbre d’amore, Katrina Bowden, nel primo giorno delle riprese: