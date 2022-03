Palermo flagellata dal maltempo: crolli e danni in tutta la città

Palermo si sveglia facendo la conta dei danni del maltempo. Il forte vento di scirocco ha soffiato fino a 80 km orari, provocando crolli e danni in parecchie zone della città. Nel Rione Borgo Vecchio, in via Ximenes, una palazzina fatiscente è crollata. La furia del vento ha abbattuto anche alcuni alberi, provocando danni a edifici e automobili.