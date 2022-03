GF Vip 7, c’è il nome del primo concorrente: “Esperienza bellissima”

Ci sarebbe già il primo nome del concorrente del prossimo GF Vip 7. Ecco cosa ha raccontato l’ex naufraga in un’intervista in cui ha anche lanciato un’incredibile frecciata alla nota influencer, che è la ex del suo fidanzato.

Da pochissimo è finito il GF Vip 6, ma c’è già un primo candidato concorrente alla prossima edizione del reality show. È ormai sicuro che ci sarà una nuova edizione vip del Grande Fratello, e sembra altrettanto scontato che a condurla ci sarà di nuovo Alfonso Signorini, che nonostante le immancabili polemiche è piaciuto davvero a tutti.

Drusilla Gucci ha parlato con SuperGuidaTv.it, a cui ha spiegato che per lei partecipare come concorrente al GF Vip 7 sarebbe senz’altro un’esperienza di vita che vorrebbe fare e ricordare nel corso della sua vita. Ovviamente si aspetta che il reality show sia molto meno faticoso de L’Isola dei Famosi, a cui ha partecipato nell’edizione 2021.

GF Vip 7, ecco il primo nome di un concorrente: è donna

Drusilla ha spiegato di non essersi persa una puntata del GF Vip 6. Si è molto divertita a seguire le evoluzioni del triangolo composto da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. La sua concorrente preferita di quest’edizione è stata senza alcun dubbio Soleil Sorge, perchè capace di essere cattiva quanto basta e mettere il pepe in ogni situazione.

Soleil Sorge si trova attualmente a rivestire il ruolo di opinionista a La pupa e il secchione show. Nello stesso programma c’è anche il suo fidanzato Francesco Chiofalo. Drusilla ha voluto rivelare alcuni dettagli riguardo la loro relazione, spiegando che lei spesso si ferma a trascorrere un po’ di tempo a Roma nell’appartamento di lui.

L’incredibile frecciata a Antonella Fiordelisi: “È come se fosse aria”

Drusilla Gucci ha vissuto come un incubo “la palla” che i medici hanno trovato a Francesco Chiofalo. Dopo poco tempo, c’era il concreto rischio che di nuovo si potesse formare un tumore in testa. Chiofalo ha vissuto con molta ansia questa situazione, e la Gucci ha cercato di stargli vicina in ogni modo, rassicurandolo.

Riguardo la ex di Francesco, Drusilla ha parole di fuoco: “Non ho interesse a parlare di quella persona. Non ho nulla da dire, come fosse aria“. Della precedente esperienza a L’Isola dei Famosi le sono rimasti solo dei rapporti superficiali con Daniela, Ubaldo ed Elisa. Il suo preferito di questa edizione, invece, è Nicolas Vaporidis.

Ecco una delle tante dediche d’amore che Drusilla si scambia con Francesco. L’ex naufraga ha ammesso che l’inizio della loro relazione è stato difficile e costellato di litigate.