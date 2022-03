Amici 21, è positivo al Covid: salta il serale!

Una nuova positività al Covid ostacola le registrazioni di Amici 21, pertanto è costretto a saltare la terza puntata del serale

Quest’anno Amici 21 è stato spesso e volentieri colpito dal Covid, dai professori ai ballerini professionisti con due puntate della domenica pomeriggio che non sono mai andate in onda. Adesso c’è una nuova positività.

Sono partite le registrazioni di una nuova puntata del serale di Amici 21 che andrà poi in onda sabato 2 aprile. Secondo quanto pubblica su Twitter Amici News, sembrerebbe che i giudici per la terza puntata non saranno tutti presenti in studio perché uno di loro è risultato positivo al Covid. Stash dei The Kolors, infatti, pare abbia avuto un tampone positivo ed è stato costretto a rimanere a casa.

🔴 STASH POSITIVO AL COVID, SARÀ IN COLLEGAMENTO QUESTA SERA 🔴#Amici21 — AMICI NEWS (@amicii_news) March 30, 2022

Il giudice, infatti, sarà costretto a collegarsi da casa, così come durante le puntate della domenica pomeriggio è successo anche ai professori degli allievi di Amici 21. Tuttavia, sul web c’è qualcuno a gran voce che chiede di sostituirlo fisicamente con un ospite, desiderio irrealizzabile visto e considerato che le registrazioni sono in corso in queste ore.

Amici 21, chi saranno i prossimi eliminati del talent show?

Fin qui, dopo soltanto due puntate sono già stati eliminati in quattro. La squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro ha perso Christian, la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso Gio Montana e Calma, mentre quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha perso Alice. Due per il ballo, due per il canto e palla al centro: in gara ci sono ancora 14 allievi che cercano un posto per la vittoria di quest’edizione di Amici.

I guanti di sfida sono indubbiamente la parte più rognosa del talent show per i ragazzi in gara che, spesso e volentieri, devono assistere ai litigi dei propri prof. Ad ogni modo, anche sabato 2 aprile ci saranno diverse sfide proposte di cui gli allievi hanno già preso coscienza e che hanno preparato lungo la settimana. Chi la spunterà?